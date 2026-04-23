Mega επένδυση της OpenAI: Στόχος η μαζική ενσωμάτωση της ΤΝ στις επιχειρήσεις

Σε μια κίνηση που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στον εταιρικό τομέα, η OpenAI βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για τη συμμετοχή της σε μια νέα κοινοπραξία (joint venture), με στόχο την επιτάχυνση της υιοθέτησης εργαλείων ΤΝ από τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η OpenAI σχεδιάζει να επενδύσει αρχικά 500 εκατομμύρια δολάρια, με την προοπτική το συνολικό ποσό να αγγίξει το 1,5 δισ. δολάρια σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η νέα οντότητα, η οποία φέρει την εσωτερική ονομασία «DeployCo», αναμένεται να αποτιμηθεί στα 10 δισ. δολάρια κατά τον πρώτο γύρο χρηματοδότησης, ο οποίος προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Μαΐου.

Στο εγχείρημα αναμένεται να συμμετάσχουν κορυφαίοι επενδυτικοί κολοσσοί, όπως οι TPG, Bain Capital και Advent International, συνεισφέροντας κεφάλαια ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο στόχος της «DeployCo»

Η στρατηγική της κοινοπραξίας εστιάζει σε τρεις άξονες:

Εφαρμογή εργαλείων AI στις εταιρείες που ανήκουν στα χαρτοφυλάκια των παραπάνω private equity funds.

Παροχή τεχνογνωσίας για την ουσιαστική αξιοποίηση της τεχνολογίας στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Δημιουργία νέων πηγών κερδοφορίας μέσω της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάπτυξης ΤΝ.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση της OpenAI από την απλή παροχή λογισμικού στην ενεργό συμμετοχή στον ψηφιακό μετασχηματισμό της παγκόσμιας αγοράς.