ΗΠΑ: Αστυνομικό ρομπότ εν δράσει - Συλλαμβάνει καταζητούμενο σε ξενοδοχείο (vid)

Βίντεο δείχνει την εξωφρενική προσπάθεια ενός καταζητούμενου στο Τέξας, να ξεγελάσει ένα αστυνομικό ρομπότ, η οποία κατέληξε με τον ίδιο να δέχεται δακρυγόνα και να εμβολίζεται από το ρομπότ.

Ο Φέλιξ Ντελαρόσα, 39 ετών, συνελήφθη αφού άνοιξε πυρ εναντίον της αστυνομίας στο Λάμποκ του Τέξας, σύμφωνα με τον τοπικό σταθμό KCBD.

Ο Ντελαρόσα άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών κατά των συμμοριών, που προσπάθησαν να έρθουν σε επαφή μαζί του σε ένα ξενοδοχείο, στο οποίο διέμενε και αρνήθηκε επανειλημμένα τις εντολές των διαπραγματευτών των Ειδικών Δυνάμεων (SWAT).

Αυτό ώθησε την αστυνομία να στείλει το ρομπότ της ομάδας πυροτεχνουργών, το οποίο επίσης δέχθηκε πυρά από τον καταζητούμενο.

Καθώς το ρομπότ πλησίαζε το δωμάτιο του Ντελαρόσα, ο πρώην κρατούμενος εθεάθη να βγαίνει έξω για να καλύψει το ρομπότ με κάτι που φαινόταν να είναι είτε μια κουβέρτα είτε μια πετσέτα.



O άνδρας κατέληξε σε δίωρη αντιπαράθεση με την αστυνομία προτού τεθεί υπό κράτηση.





A wanted man in Texas was captured after a gun standoff, aided by a robot that deployed tear gas and pinned him to the ground.



