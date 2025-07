Η Waymo, θυγατρική της Alphabet, ξεκίνησε τη Δευτέρα δύο νέα «οδικά ταξίδια» προς τη Φιλαδέλφεια και τη Νέα Υόρκη, υποδηλώνοντας ενδιαφέρον για μελλοντική επέκταση στις βορειοανατολικές πόλεις των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το TechCrunch, τα συγκεκριμένα ταξίδια δεν συνεπάγονται απαραίτητα επικείμενη εμπορική δραστηριοποίηση. Η Waymo έχει ανακοινώσει φέτος παρόμοιες διαδρομές προς το Χιούστον, το Ορλάντο, το Λας Βέγκας, το Σαν Ντιέγκο και το Σαν Αντόνιο.

Συνήθως, αυτά τα «road trips» περιλαμβάνουν ένα μικρό στόλο οχημάτων με ανθρώπινο οδηγό και εξοπλισμό αυτόνομης οδήγησης, τα οποία χαρτογραφούν την κάθε νέα πόλη. Ακολουθούν δοκιμές αυτόνομης οδήγησης, πάντα με οδηγό ασφαλείας στο τιμόνι, πριν η Waymo συλλέξει τα δεδομένα και τα αξιοποιήσει για να βελτιώσει το σύστημά της.

This city is a National Treasure. It’s a city of love, where eagles fly with a gritty spirit and cheese that spreads and cheese that steaks. Our road trip continues to Philly next. https://t.co/96XzLSFV8O https://t.co/L4PkJySxO5 pic.twitter.com/G58dFGlSaa