Η Tesla αυξάνει δραστικά τις επενδύσεις για το 2026 ποντάροντας σε AI και ρομποτική

Η Tesla αυξάνει σημαντικά το επενδυτικό της πλάνο για το 2026, ξεπερνώντας τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος Ίλον Μασκ εντείνει τη χρηματοδότηση σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και οι ημιαγωγοί. Ο ίδιος χαρακτήρισε τις δαπάνες «απολύτως δικαιολογημένες», εκτιμώντας ότι θα δημιουργήσουν ισχυρές μελλοντικές πηγές εσόδων.

Ωστόσο, οι επενδυτές εμφανίστηκαν πιο επιφυλακτικοί, οδηγώντας τη μετοχή της εταιρείας σε πτώση 2,4% μετά τις δηλώσεις του Μασκ σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές. Νωρίτερα, η μετοχή είχε ενισχυθεί έως και 4% μετά την ανακοίνωση θετικών ταμειακών ροών για το πρώτο τρίμηνο.

Η Tesla βρίσκεται σε μία από τις πιο δαπανηρές φάσεις της ιστορίας της, έχοντας μετατοπίσει τη στρατηγική της προς την ανάπτυξη αυτόνομων ταξί με τεχνητή νοημοσύνη και ανθρωποειδών ρομπότ. Σημαντικό μέρος της χρηματιστηριακής της αξίας, που αγγίζει το 1,45 τρισεκατομμύρια δολάρια, βασίζεται σε αυτή τη μελλοντική προοπτική.

Τον Ιανουάριο, η εταιρεία είχε προβλέψει κεφαλαιουχικές δαπάνες άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2026, ενώ το 2025 δαπάνησε περίπου 9 δισεκατομμύρια. Ο οικονομικός διευθυντής Βάιμπχαβ Τανέγια δήλωσε ότι η Tesla εισέρχεται σε μια περίοδο έντονων επενδύσεων που θα διαρκέσει αρκετά χρόνια, προειδοποιώντας ότι η εταιρεία ενδέχεται να καταγράψει αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές για το υπόλοιπο του 2026.

Παρά τις ανησυχίες, τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου κατέγραψαν θετική έκπληξη. Η Tesla ανακοίνωσε ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 1,44 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντί για τις εκτιμήσεις των αναλυτών που προέβλεπαν έλλειμμα αντίστοιχου μεγέθους. Τα κέρδη ξεπέρασαν επίσης τις προσδοκίες της Wall Street, υποδεικνύοντας ότι η εταιρεία διατηρεί τον έλεγχο του κόστους σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

Τα έσοδα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου ανήλθαν σε 22,39 δισεκατομμύρια δολάρια, ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Παρά την απόκλιση αυτή, η Tesla συνεχίζει να επενδύει επιθετικά, επιδιώκοντας να εδραιώσει τη θέση της στην επόμενη γενιά τεχνολογιών κινητικότητας και αυτοματισμού.