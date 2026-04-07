Η Τεχνητή Νοημοσύνη αυξάνει θεαματικά τα κέρδη της Samsung

Η Samsung Electronics προέβλεψε την Τρίτη ότι τα κέρδη του πρώτου τριμήνου θα ξεπεράσουν τα συνολικά κέρδη της περασμένης χρονιάς, ξεπερνώντας τις προσδοκίες, καθώς η ραγδαία αύξηση της ζήτησης για υποδομές ΤεχνητήςΝοημοσύνης προκάλεσε έλλειψη προσφοράς και οδήγησε σε άνοδο των τιμών των τσιπ.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η Samsung έχει ωφεληθεί ιδιαίτερα από την «έκρηξη» για data centers Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία έχει περιορίσει την προσφορά παραδοσιακών τσιπ που χρησιμοποιούνται σε smartphone, υπολογιστές και κονσόλες παιχνιδιών και οδήγησε σε σχεδόν διπλασιασμό των τιμών των τσιπ μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ μνήμης στον κόσμο εκτίμησε τα λειτουργικά κέρδη του σε 57,2 τρισεκατομμύρια γουόν (37,92 δισεκατομμύρια δολάρια) για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου, υπερ-οκταπλάσια από τα 6,69 τρισεκατομμύρια γουόν του προηγούμενου έτους. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG ανέμεναν κέρδη σα 40 τρισ. γουόν

Τα αποτελέσματα ρεκόρ σχεδόν τριπλασιάζουν το προηγούμενο ρεκόρ τριμηνιαίου λειτουργικού κέρδους της Samsung των 20 τρισεκατομμυρίων γουόν, που επιτεύχθηκε το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Η εταιρεία ερευνών TrendForce αναμένει ότι οι τιμές των τσιπ DRAM (δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης) θα αυξηθούν κατά περισσότερο από 50% στο τρέχον τρίμηνο, καθώς η έλλειψη συνεχίζεται.

«Καθώς οι πελάτες ανέμεναν περαιτέρω αυξήσεις, οι πραγματικές τιμές των συμβολαίων ήταν υψηλότερες, οδηγώντας σε καλύτερα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα», δήλωσε ο Κιμ Σουνγου, ανώτερος αναλυτής της Meritz Securities.

Η εταιρεία επωφελείται επίσης από την πτώση του νοτιοκορεατικού νομίσματος σε σχεδόν 17ετές χαμηλό έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, η οποία έχει ενισχύσει τα επαναπατριζόμενα κέρδη.