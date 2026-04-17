Η Roblox παρουσιάζει νέα «agentic» εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης που στοχεύουν να επιταχύνουν τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τις δοκιμές παιχνιδιών στην πλατφόρμα της, ενισχύοντας σημαντικά το Roblox Studio. Κεντρικό στοιχείο της αναβάθμισης είναι το νέο Planning Mode του Roblox Assistant, το οποίο μετατρέπει το υπάρχον εργαλείο AI από απλό σύστημα εκτέλεσης εντολών σε συνεργατικό «συμπαίκτη» του δημιουργού.

Όπως αναφέρει το TechCrunch, η εταιρεία εξηγεί ότι τα παραδοσιακά εργαλεία AI που δέχονται ένα prompt και επιστρέφουν άμεσα ένα αποτέλεσμα συχνά δεν αποτυπώνουν με ακρίβεια την αρχική πρόθεση του δημιουργού. Το νέο σύστημα μπορεί να αναλύει τον κώδικα και το data model ενός παιχνιδιού, να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις και να μετατρέπει την ιδέα του προγραμματιστή σε επεξεργάσιμο πλάνο εργασίας πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε αλλαγή.

Παράλληλα, η Roblox ανακοίνωσε δύο νέα εργαλεία παραγωγής τρισδιάστατου περιεχομένου: το Mesh Generation, που δημιουργεί άμεσα πλήρως textured 3D αντικείμενα, και το Procedural Model Generation, που επιτρέπει τη δημιουργία επεξεργάσιμων μοντέλων μέσω κώδικα και prompts. Με αυτόν τον τρόπο, οι developers μπορούν να χτίζουν γρηγορότερα σκηνικά, props και λειτουργικά στοιχεία χωρίς να βασίζονται σε πρόχειρα placeholders.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις δοκιμές. Κατά την εκτέλεση του πλάνου, το Assistant θα μπορεί να χρησιμοποιεί εργαλεία playtesting, να διαβάζει logs, να λαμβάνει screenshots, να αλληλεπιδρά με πληκτρολόγιο και ποντίκι και να εντοπίζει bugs, προτείνοντας ή και εφαρμόζοντας αυτόματα διορθώσεις. Η Roblox περιγράφει τη διαδικασία αυτή ως ένα «self-correcting system» που βελτιώνεται διαρκώς μέσα από επαναλαμβανόμενους agentic loops.

Σύμφωνα με τον ανώτερο αντιπρόεδρο μηχανικής Νικ Τόρναου, τα νέα χαρακτηριστικά μειώνουν το χάσμα ανάμεσα στο δημιουργικό όραμα και την τελική υλοποίηση, επιτρέποντας στους δημιουργούς να περνούν ταχύτερα από την ιδέα στο gameplay. Η εταιρεία εργάζεται επίσης ώστε πολλαπλοί AI agents να μπορούν να συνεργάζονται παράλληλα στο cloud, ενώ σχεδιάζει συμβατότητα με εργαλεία τρίτων όπως Claude, Cursor και Codex.