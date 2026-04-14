Η OpenAI εξαγοράζει τη Hiro Finance, ενισχύοντας το αποτύπωμά της στο AI finance
TechCrunch

14/04/2026 • 09:41
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η OpenAI εξαγόρασε τη startup Hiro Finance, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο ιδρυτής της Ethan Bloch και επιβεβαίωσε η ίδια η εταιρεία στο TechCrunch, σε μια κίνηση που φαίνεται να ενισχύει τη στρατηγική της στον χώρο των χρηματοοικονομικών εφαρμογών με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Hiro είχε τη στήριξη κορυφαίων επενδυτών fintech, όπως οι Ribbit, General Catalyst και Restive. Οι όροι της συμφωνίας δεν έγιναν γνωστοί, ενώ η εταιρεία δεν είχε ποτέ αποκαλύψει το ύψος της χρηματοδότησής της. Καθώς η Hiro ανακοίνωσε ότι θα διακόψει τη λειτουργία της στις 20 Απριλίου και θα διαγράψει όλα τα δεδομένα από τους servers της στις 13 Μαΐου, η συμφωνία εκλαμβάνεται ως ένα κλασικό acquihire — εξαγορά κυρίως για την απόκτηση της ομάδας της.

Ο Bloch ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι της Hiro θα μετακινηθούν μαζί του στην OpenAI, χωρίς να διευκρινίσει τον ακριβή αριθμό τους. Σύμφωνα με το LinkedIn, η εταιρεία συνδέεται με περίπου 10 άτομα. Δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα για σχόλιο.

Η Hiro ιδρύθηκε το 2023 και λάνσαρε το εργαλείο AI της πριν από περίπου πέντε μήνες. Η εφαρμογή παρείχε χρηματοοικονομικό σχεδιασμό για καταναλωτές, ζητώντας στοιχεία όπως μισθό, χρέη και μηνιαία έξοδα, και στη συνέχεια μοντελοποιούσε διαφορετικά σενάρια «what-if», ώστε να βοηθά τους χρήστες να λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις. Ιδιαίτερο βάρος είχε δοθεί στην ακρίβεια των οικονομικών υπολογισμών, με επιλογή επαλήθευσης των μαθηματικών αποτελεσμάτων.

Η συμφωνία ξεχωρίζει και λόγω του ιστορικού του Bloch. Είχε ιδρύσει στο παρελθόν τη Digit, μια ψηφιακή τράπεζα που βοηθούσε τους χρήστες να αποταμιεύουν αυτόματα, η οποία πωλήθηκε στην Oportun το 2021 έναντι άνω των 200 εκατ. δολαρίων. Πριν από αυτήν, είχε πουλήσει την εταιρεία social media SaaS Flowtown για 4,5 εκατ. δολάρια.

Η εξαγορά αυτή ενισχύει την εικόνα ότι η OpenAI επενδύει ολοένα περισσότερο σε εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές δυνατότητες για το ChatGPT και για εταιρικές ομάδες finance. Το αν θα εξελιχθεί σε αυτόνομη εφαρμογή financial planning μένει να φανεί.

