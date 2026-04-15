Η Ελλάδα βρέθηκε για το 2025 στην 8η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Eurostat.

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα, το 44,1% των Ελλήνων -ηλικίας από 16 έως 74 ετών- χρησιμοποίησε εργαλεία AI, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ διαμορφώθηκε στο 32,7%.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε η Δανία (48,4%), στη δεύτερη η Εσθονία (46,6%) και στην τρίτη η Μάλτα (46,5%).

Δημογραφικά

Στην Ελλάδα, η χρήση AI είναι ιδιαίτερα μεγάλη στις νεαρές ηλικίες.

Στις ηλικίες 16 έως 24 ετών το 83,5% χρησιμοποιεί AI, ενώ η χρήση πέφτει στο ηλικιακό group (65 έως 74 ετών (10,5%).

Ανά επίπεδο εκπαίδευσης, η χρήση της AI είναι μεγαλύτερη στα άτομα με ανώτατη εκπαίδευση (66,4%). Στα άτομα με μέσο επίπεδο εκπαίδευσης στην Ελλάδα η χρήση AI έφτασε το 36,6% και στα άτομα με κατώτατη εκπαίδευση το ποσοστό πέφτει στο 18,8%.