Η Apple σχεδιάζει να «ανοίξει» τον φωνητικό βοηθό Siri σε ανταγωνιστικές υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης, πέρα από την τρέχουσα συνεργασία της με το ChatGPT, ανέφερε το Bloomberg την Πέμπτη.

Η κίνηση αυτή, που αναμένεται να ενταχθεί στην ενημέρωση iOS 27 της Apple, θα επιτρέψει σε τρίτες εφαρμογές AI να ενσωματωθούν απευθείας στη Siri, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να κατευθύνουν ερωτήματα σε υπηρεσίες όπως το Gemini της Alphabet ή το Claude της Anthropic «μέσα» από την Siri.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κίνηση σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή στη στρατηγική της Apple για την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς επιδιώκει να καλύψει τη διαφορά με τους ομολόγους της στο Σίλικον Βάλεϊ και να τοποθετήσει το iPhone ως μια ευρύτερη πλατφόρμα AI.

Η Apple αναπτύσσει εργαλεία για να επιτρέψει στις εφαρμογές chatbot που εγκαθίστανται μέσω του App Store της να λειτουργούν με τη Siri και άλλες λειτουργίες στο πλαίσιο της πλατφόρμας Apple Intelligence.

Οι χρήστες θα μπορούν να επιλέγουν ποια υπηρεσία Τεχνητής Νοημοσύνης θα χειρίζεται κάθε αίτημα, ανέφερε το Bloomberg.

Η κίνηση ‌θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει την Apple να αποκομίσει περισσότερα έσοδα, λαμβάνοντας ένα μερίδιο από τις συνδρομές που πωλούνται μέσω τρίτων υπηρεσιών AI.

Η Apple αναμένεται να παρουσιάσει τις νέες λειτουργίες λογισμικού στην Παγκόσμια Διάσκεψη Προγραμματιστών τον Ιούνιο.