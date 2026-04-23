Η Amazon λανσάρει νέο πρόγραμμα διαχείρισης της παχυσαρκίας μέσω της One Medical, ενσωματώνοντας θεραπείες GLP-1 στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και συνδέοντάς τες με τις υπηρεσίες της Amazon Pharmacy.

Όπως αναφέρει το Quartz, το πρόγραμμα συνδυάζει δια ζώσης και ψηφιακές επισκέψεις, παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής και άμεση πρόσβαση σε φάρμακα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση της παχυσαρκίας, την οποία η εταιρεία αντιμετωπίζει ως χρόνια νόσο που απαιτεί συνεχή φροντίδα.

Οι τιμές ξεκινούν από 25 δολάρια τον μήνα για ασφαλισμένους ασθενείς, ενώ για όσους πληρώνουν ιδιωτικά, τα από του στόματος φάρμακα GLP-1 αρχίζουν από 149 δολάρια. Οι ενέσιμες θεραπείες, όπως το Wegovy της Novo Nordisk και το Zepbound της Eli Lilly, ξεκινούν από 299 δολάρια τον μήνα χωρίς ασφάλιση.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει επίσης δυνατότητα ανανέωσης συνταγών, με κόστος 29 δολάρια για επικοινωνία μέσω μηνυμάτων και 49 δολάρια για βιντεοκλήσεις, ενώ η αυθημερόν παράδοση φαρμάκων καλύπτει ήδη περίπου 3.000 πόλεις, με στόχο τις 4.500 έως το 2027.

Η ανακοίνωση επηρέασε άμεσα την αγορά, με μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, όπως η Amgen, να καταγράφουν πτώση, καθώς εντείνεται ο ανταγωνισμός στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο.

Η κίνηση της Amazon υπογραμμίζει τη στρατηγική της να επεκταθεί περαιτέρω στον χώρο της υγείας, αξιοποιώντας την τεχνολογία και το δίκτυο διανομής της για να προσφέρει πιο άμεση και προσβάσιμη φροντίδα στους ασθενείς.