Η απόσταση ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο οι ειδικοί της Τεχνητής Νοημοσύνης και η κοινή γνώμη αντιλαμβάνονται την AI διευρύνεται, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Stanford University για τον κλάδο, η οποία καταγράφει αυξανόμενη ανησυχία των πολιτών για τις επιπτώσεις της τεχνολογίας σε εργασία, υγεία και οικονομία.

Όπως αναφέρει το TechCrunch, η έκθεση, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, δείχνει ότι ενώ οι ειδικοί εμφανίζονται αισιόδοξοι για τα μακροπρόθεσμα οφέλη της AI, η κοινωνία εστιάζει όλο και περισσότερο στις άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στο εισόδημα.

Το χάσμα αυτό γίνεται ιδιαίτερα έντονο στις ΗΠΑ, όπου η ανησυχία για την αγορά εργασίας, τις αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος λόγω των data centers και τη γενικότερη οικονομική ανασφάλεια ενισχύει την αρνητική στάση απέναντι στην τεχνολογία.

Σύμφωνα με στοιχεία του Pew Research Center που ενσωματώνονται στην έκθεση, μόλις το 10% των Αμερικανών δηλώνει περισσότερο ενθουσιασμένο παρά ανήσυχο για την αυξανόμενη χρήση της AI στην καθημερινή ζωή. Αντίθετα, το 56% των ειδικών θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει θετική επίδραση στις ΗΠΑ μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες.

Η απόκλιση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε κρίσιμους τομείς. Για παράδειγμα, το 84% των ειδικών πιστεύει ότι η AI θα ωφελήσει σημαντικά την ιατρική περίθαλψη στα επόμενα 20 χρόνια, όταν μόλις το 44% του κοινού συμμερίζεται αυτή την άποψη. Αντίστοιχα, το 73% των ειδικών βλέπει θετικά τον αντίκτυπο στην εργασία, έναντι μόλις 23% των πολιτών.

Στο οικονομικό πεδίο, το 69% των ειδικών εκτιμά ότι η AI θα ενισχύσει την οικονομία, αλλά μόνο το 21% του κοινού συμφωνεί, καθώς κυριαρχούν οι φόβοι για απολύσεις και ανατροπές στον χώρο εργασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των Αμερικανών (64%) πιστεύουν ότι η τεχνολογία θα οδηγήσει σε λιγότερες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια.

Παρά τους φόβους, σε παγκόσμιο επίπεδο η συνολική αποδοχή της AI παραμένει ελαφρώς βελτιωμένη: το ποσοστό όσων θεωρούν ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες AI προσφέρουν περισσότερα οφέλη από μειονεκτήματα αυξήθηκε από 55% το 2024 σε 59% το 2025.

Την ίδια στιγμή, όμως, αυξήθηκε και το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι η AI τους προκαλεί νευρικότητα — από 50% σε 52% — επιβεβαιώνοντας ότι η τεχνολογία κερδίζει έδαφος, αλλά όχι απαραίτητα εμπιστοσύνη.