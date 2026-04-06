Η παγκόσμια κούρσα για την κυριαρχία στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) συγκρούεται πλέον με την ωμή πραγματικότητα της ενεργειακής στενότητας στη Γη, οπότε σε αυτό το πλαίσιο η ιδέα των «διαστημικών data centers» παύει να αποτελεί σενάριο επιστημονικής φαντασίας και μπαίνει επίσημα στο τραπέζι των σοβαρών οικονομικών αναλυτών.

Σύμφωνα με νέα έκθεση της Bernstein, το ερώτημα που τίθεται πλέον επιτακτικά είναι αν οι servers σε τροχιά μπορούν να δώσουν λύση στον «στραγγαλισμό» ισχύος και χώρου που αντιμετωπίζουν οι επίγειες υποδομές, ή αν οι νόμοι της φυσικής θα παραμείνουν ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο.

Το βασικό πλεονέκτημα της μεταφοράς υπολογιστικής ισχύος σε Χαμηλή Τροχιά (LEO) είναι η άμεση πρόσβαση σε ανεξάντλητη ηλιακή ενέργεια.

Στο διάστημα, η ισχύς είναι «δωρεάν» και απαλλαγμένη από rυθμιστικά εμπόδια, καθώς καμία τοπική νομοθεσία δεν μπλοκάρει την εγκατάσταση, ενώ οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών για τη χρήση γης και την κατανάλωση ρεύματος, που καθυστερούν τα επίγεια έργα, εδώ απλώς δεν υφίστανται.

Ενώ τα επίγεια δίκτυα δοκιμάζονται από τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και το αυξανόμενο κόστος ενέργειας, η προοπτική ενός «ενεργειακά αυτόνομου» συμπλέγματος AI στο διάστημα φαντάζει όλο και πιο ελκυστική για τους τεχνολογικούς κολοσσούς (hyperscalers).

Παρά την ενεργειακή αφθονία, η Bernstein εντοπίζει ένα κρίσιμο τεχνικό «αγκάθι»: τη θερμική διαχείριση.

Στη Γη, οι πανίσχυροι επεξεργαστές AI ψύχονται με αέρα ή υγρά. Στο κενό του διαστήματος, όμως, η θερμότητα μπορεί να αποβληθεί μόνο μέσω ακτινοβολίας, μια διαδικασία εξαιρετικά λιγότερο αποδοτική.

Επομένως, το στοίχημα για τη βιωσιμότητα αυτών των έργων παραμένει αμφίρροπο.

Για να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη, απαιτούνται νέες τεχνολογίες που θα αποβάλλουν τη θερμότητα των GPU αποτελεσματικά, ενώ η αξία της επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να υπερκαλύπτει τα αστρονομικά έξοδα μεταφοράς του υλικού σε τροχιά.