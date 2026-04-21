Το Curiosity της NASA εντοπίζει νέα μόρια «ζωής» στον Άρη

Το ρόβερ Curiosity της NASA εντόπισε στον Άρη οργανικά μόρια που συνδέονται με τα βασικά «συστατικά» της ζωής, σε μια ανακάλυψη που ενισχύει την υπόθεση ότι ο Κόκκινος Πλανήτης μπορεί κάποτε να φιλοξενούσε ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξή της.

Για περισσότερα από 13 χρόνια, το Curiosity εξερευνά τον κρατήρα Gale, ηλικίας περίπου 3,5 δισεκατομμυρίων ετών, ανεβαίνοντας σταδιακά προς το κεντρικό ύψωμα γνωστό ως Όρος Sharp. Δορυφορικές παρατηρήσεις έχουν δείξει ότι η περιοχή αυτή ενδέχεται να φέρει ίχνη ενός αρχαίου υδάτινου περιβάλλοντος. Δεδομένου ότι το νερό αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη ζωή, οι επιστήμονες εστιάζουν σε τέτοιες περιοχές αναζητώντας χημικά αποτυπώματα του παρελθόντος.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications, οι ερευνητές κατάφεραν να ανιχνεύσουν περισσότερα από 20 οργανικά μόρια σε δείγματα πλούσια σε άργιλο. Η ανακάλυψη προέκυψε από ένα πρωτοποριακό πείραμα, το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε άλλον πλανήτη, αξιοποιώντας το ίδιο το ρόβερ ως κινητό εργαστήριο.

Η επιλογή της τοποθεσίας δεν ήταν τυχαία. Οι επιστήμονες γνώριζαν ότι τα αργιλικά ορυκτά έχουν την ικανότητα να «παγιδεύουν» και να διατηρούν οργανική ύλη για δισεκατομμύρια χρόνια. Έτσι, επικεντρώθηκαν στην περιοχή Glen Torridon, όπου οι γεωλογικές συνθήκες θεωρούνται ιδανικές για τη διατήρηση τέτοιων μορίων.

Για την ανάλυση των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε το υδροξείδιο του τετραμεθυλαμμωνίου (TMAH), μια χημική ουσία που επιτρέπει τη διάσπαση σύνθετων οργανικών ενώσεων σε απλούστερες μορφές, καθιστώντας τες ανιχνεύσιμες. Σε αντίθεση με τη συνήθη μέθοδο θέρμανσης των δειγμάτων, η συγκεκριμένη τεχνική αποκάλυψε μόρια που διαφορετικά θα παρέμεναν «αόρατα» στα όργανα του Curiosity.

Μεταξύ των ευρημάτων ξεχωρίζει το βενζοθειοφαίνιο, μια σύνθετη οργανική ένωση που πιθανόν προέρχεται από το πρώιμο ηλιακό σύστημα και μεταφέρθηκε στον Άρη μέσω μετεωριτών. Παράλληλα, εντοπίστηκαν ενδείξεις για μόρια που μοιάζουν με ινδόλη, μια κατηγορία ενώσεων που σχετίζονται με τις διεργασίες σύνθεσης του DNA.

Παρότι τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν την ύπαρξη ζωής, ενισχύουν σημαντικά την εικόνα ενός Άρη που στο παρελθόν διέθετε πλούσια οργανική χημεία. Η επιβεβαίωση, ωστόσο, θα απαιτήσει περαιτέρω ανάλυση, ιδίως μέσω της επιστροφής δειγμάτων στη Γη, κάτι που προς το παρόν παραμένει αβέβαιο.