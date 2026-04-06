Microsoft: Το Copilot προορίζεται μόνο για ψυχαγωγικούς σκοπούς

Οι σκεπτικιστές της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είναι οι μόνοι που προειδοποιούν τους χρήστες να μην εμπιστεύονται άκριτα τα αποτελέσματα των μοντέλων. Την ίδια σύσταση διατυπώνουν και οι ίδιες οι εταιρείες στους όρους παροχής υπηρεσιών τους.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Microsoft, η οποία αυτή την περίοδο εστιάζει στην προσέλκυση εταιρικών πελατών για το Copilot. Παράλληλα, έχει δεχθεί επικρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους όρους χρήσης του, οι οποίοι φαίνεται να ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 24 Οκτωβρίου 2025.

«Το Copilot προορίζεται μόνο για ψυχαγωγικούς σκοπούς», αναφέρει η εταιρεία, προειδοποιώντας ότι «ενδέχεται να κάνει λάθη και να μην λειτουργεί όπως αναμένεται». Επισημαίνει, επίσης, ότι οι χρήστες δεν θα πρέπει να βασίζονται σε αυτό για σημαντικές συμβουλές και ότι η χρήση του γίνεται με δική τους ευθύνη.

Εκπρόσωπος της Microsoft δήλωσε στο PCMag ότι η εταιρεία σκοπεύει να επικαιροποιήσει αυτό που χαρακτήρισε «παρωχημένη διατύπωση».

«Καθώς το προϊόν έχει εξελιχθεί, η συγκεκριμένη διατύπωση δεν αντικατοπτρίζει πλέον τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το Copilot σήμερα και θα αναθεωρηθεί με την επόμενη ενημέρωση», ανέφερε.

Όπως επισημαίνει το Tom’s Hardware, η Microsoft δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς και άλλες εταιρείες υιοθετούν αντίστοιχες αποποιήσεις ευθύνης για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ενδεικτικά, τόσο η OpenAI όσο και η xAI προειδοποιούν ότι τα παραγόμενα αποτελέσματα δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως απόλυτη αλήθεια ή ως αποκλειστική πηγή αξιόπιστων πληροφοριών.