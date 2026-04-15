CNBC: Η OpenAI εγκαταλείπει συμφωνίες και η Microsoft καιροφυλακτεί

Η OpenAI εγκαταλείπει το σχέδιο να μισθώσει απευθείας υπολογιστική ισχύ από νέο data center στη Νορβηγία, λίγες μόλις ημέρες μετά την επιβεβαίωση ότι ανέστειλε αντίστοιχο έργο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με το CNBC, η δυναμικότητα που είχε αρχικά προβλεφθεί για την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης στις εγκαταστάσεις ισχύος 230MW του «Stargate Norway» στο Νάρβικ περνά πλέον στη Microsoft.

Η εγκατάσταση αναπτύσσεται από τη βρετανική startup cloud AI Nscale, με την OpenAI να είχε εμφανιστεί το 2025 ως πιθανός «αρχικός αποδέκτης» σημαντικού μέρους της υπολογιστικής ισχύος.

Πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφεραν ότι η εταιρεία εξέταζε τη μίσθωση περίπου του 50% της συνολικής δυναμικότητας, χωρίς όμως οι συνομιλίες να οδηγηθούν σε τελική συμφωνία.

Το κενό αυτό καλύπτει τώρα η Microsoft, η οποία επεκτείνει τη συνεργασία της με τη Nscale στο Νάρβικ. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι στο campus θα προστεθούν περισσότερες από 30.000 Nvidia Rubin GPUs, ενισχύοντας περαιτέρω την ευρωπαϊκή της υποδομή για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε ότι η εταιρεία συνεχίζει κανονικά τα σχέδιά της στη Νορβηγία, αλλά πλέον μέσω της Microsoft. Όπως εξήγησε, η πρόσβαση σε compute μέσω Azure είναι οικονομικά πιο αποδοτική, καθώς εντάσσεται σε ήδη υπάρχουσες συμβατικές υποχρεώσεις. Υπενθυμίζεται ότι η OpenAI έχει ήδη συμφωνήσει για αγορά υπηρεσιών ύψους 250 δισ. δολαρίων από το Azure.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η OpenAI φαίνεται να αναθεωρεί προς τα κάτω τον ρυθμό των τεράστιων επενδύσεων που είχε εξαγγείλει για data centers και υποδομές AI. Την περασμένη εβδομάδα επιβεβαίωσε ότι σταμάτησε το βρετανικό project Stargate, επικαλούμενη το υψηλό ενεργειακό κόστος και το απαιτητικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Παρά τη μεγαλύτερη επιλεκτικότητα στις δαπάνες, η χρηματοδοτική ισχύς της εταιρείας παραμένει εντυπωσιακή. Τον Μάρτιο ανακοίνωσε νέο γύρο χρηματοδότησης ύψους 122 δισ. δολαρίων, που αποτιμά την εταιρεία στα 852 δισ. δολάρια μετά την επένδυση.

Σύμφωνα με ενημέρωση προς επενδυτές, η OpenAI εξακολουθεί να στοχεύει σε συνολικές δαπάνες περίπου 600 δισ. δολαρίων έως το 2030, αν και οι τελευταίες κινήσεις δείχνουν σαφή στροφή προς πιο ευέλικτα μοντέλα συνεργασίας με στρατηγικούς εταίρους, με τη Microsoft να παραμένει ο βασικός πυλώνας αυτής της στρατηγικής.