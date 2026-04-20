Blue Origin: Ιστορική πρωτιά στην επαναχρησιμοποίηση του New Glenn, αλλά «ναυάγιο» στην εμπορική αποστολή

Η εταιρεία του Jeff Bezos πέτυχε ένα σημαντικό τεχνικό ορόσημο με την πρώτη επαναχρησιμοποίηση του ενισχυτή New Glenn, ωστόσο η αποστολή στιγματίστηκε από την απώλεια του φορτίου που επρόκειτο να τεθεί σε τροχιά.

Σε μια ημέρα μεικτών συναισθημάτων για τη διαστημική βιομηχανία, η Blue Origin κατάφερε να γράψει ιστορία, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η τεχνολογία της επαναχρησιμοποίησης πυραύλων προχωρά με ταχείς ρυθμούς.

Επιτυχία στην ανάκτηση, αποτυχία στο φορτίο

Η αποστολή NG-3 ξεκίνησε ομαλά, με τον πύραυλο πρώτου σταδίου, που φέρει το όνομα «Never Tell me the Odds», να πραγματοποιεί την αποκόλλησή του τρία λεπτά μετά την εκτόξευση. Όπως επιβεβαίωσε ο ιδρυτής της εταιρείας, Jeff Bezos, ο ενισχυτής εκτέλεσε δύο καύσεις επιβράδυνσης και προσγειώθηκε με απόλυτη ακρίβεια στο πλοίο ανάκτησης, μέσα σε σύννεφα καπνού και φωτιάς.

Ωστόσο, η χαρά της επιτυχίας επισκιάστηκε λίγες ώρες αργότερα. Η Blue Origin, σε συνεργασία με τον κατασκευαστή δορυφόρων AST SpaceMobile, ανακοίνωσε ότι το ωφέλιμο φορτίο απέτυχε να φτάσει στην προβλεπόμενη τροχιά.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο δορυφόρος αποκολλήθηκε επιτυχώς από το όχημα εκτόξευσης και ενεργοποιήθηκε, αλλά βρέθηκε σε «μη ονομαστική» (off-nominal) τροχιά. Τα δεδομένα τηλεμετρίας έδειξαν ότι ο δορυφόρος έφτασε σε υψόμετρο μόλις 95 μιλίων, πολύ χαμηλότερα από τα 285 μίλια που απαιτούνταν για να διατηρηθεί σε τροχιά και να αναπτύξει την κεραία του. Ως εκ τούτου, το σκάφος θα οδηγηθεί σε καταστροφή κατά την επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα. Η AST SpaceMobile διευκρίνισε ότι το κόστος του δορυφόρου θα καλυφθεί από την ασφάλεια της εταιρείας.

Ταχύτητα έναντι της SpaceX

Παρά την αποτυχία του ανώτερου σταδίου να ολοκληρώσει την αποστολή του, η Blue Origin έχει λόγους να είναι ικανοποιημένη από την ταχύτητα της εξέλιξής της. Το «Never Tell me the Odds» πραγματοποίησε την επαναχρησιμοποίησή του μόλις στην τρίτη συνολικά πτήση του πυραύλου New Glenn. Συγκριτικά, η SpaceX χρειάστηκε 32 πτήσεις για να πετύχει την πρώτη επιτυχημένη επαναχρησιμοποίηση ενός ενισχυτή τροχιακής κλάσης.

Η πρόκληση που έπεται

Η επιτυχία της ανάκτησης του πρώτου σταδίου είναι κρίσιμη για τη βιωσιμότητα της Blue Origin, αλλά το πρόβλημα στο ανώτερο στάδιο (upper stage) χρήζει άμεσης επίλυσης. Η εταιρεία προετοιμάζεται για την επόμενη, ιδιαίτερα κρίσιμη αποστολή: την εκτόξευση των δορυφόρων Amazon Leo (πρώην Project Kuiper).

Στόχος είναι η τοποθέτηση 48 δορυφόρων σε τροχιά για την επέκταση του δικτύου ευρυζωνικών υπηρεσιών της Amazon, το οποίο αποτελεί τον άμεσο ανταγωνιστή του Starlink και μετρά ήδη 241 δορυφόρους. Η Blue Origin καλείται πλέον να εντοπίσει τα αίτια της αστοχίας και να διασφαλίσει την αξιοπιστία του ανώτερου σταδίου πριν από την επόμενη, κρίσιμη εκτόξευση.