ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΔΕΛΦΩΝ

Στα σημαντικά ορόσημα που κατακτά η Δημόσια Διοίκηση μέσα στο 2026 εστίασε η Υφυπουργός Εσωτερικών κυρία Βιβή Χαραλαμπογιάννη μιλώντας σήμερα στο πλαίσιο του 11oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς, 22- 25 Απριλίου.

Συνομιλώντας με τον δημοσιογράφο και οικονομικό συντάκτη του Mega και mononews.gr, κ. Βασίλειο Τσεκούρα, η κυρία Χαραλαμπογιάννη εστίασε στο μεταρρυθμιστικό έργο που υλοποιείται αυτήν τη χρονιά με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα. Ανάμεσα στις καινοτομίες που εισάγονται είναι νέα συστήματα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και επιβράβευσης των δημοσίων υπαλλήλων με δείκτες απόδοσης καθώς και η αξιοποίηση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης για τον σχεδιασμό ανθρώπινου δυναμικού και τις προσλήψεις.

Η κυρία Χαραλαμπογιάννη αναφέρθηκε στη συνολική προσπάθεια μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία που στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: την αναδιοργάνωση της δομής του κράτους, την απλούστευση των διαδικασιών και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Τόνισε δε πως η φιλοσοφία της μεταρρύθμισης είναι η καθημερινή αλλαγή προς όφελος του πολίτη, με στόχο ένα Δημόσιο πιο σύγχρονο, διαφανές και αποτελεσματικό, που αξιοποιεί την τεχνολογία χωρίς να χάνει τον ανθρώπινο χαρακτήρα του.

Αναφερόμενη στις προσπάθειες ψηφιοποίησης τόνισε πως μέσω του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος» έχουν καταγραφεί περίπου 4.300 δημόσιων διαδικασιών ενώ παράλληλα υλοποιείται εκτεταμένο πρόγραμμα απλούστευσης και κατάργησης γραφειοκρατικών βημάτων, με στόχο ο πολίτης να αντλεί τις απαραίτητες πληροφορίες απευθείας από την πηγή, χωρίς ταλαιπωρία και επαναλαμβανόμενα δικαιολογητικά.

Η Υφυπουργός υπογράμμισε τη μετάβαση από ένα σύστημα χωρίς μετρήσιμους στόχους στο Δημόσιο σε ένα νέο πλαίσιο στοχοθεσίας και αξιολόγησης με τη χρήση δεικτών απόδοσης, αξιοποιώντας και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας. Όπως είπε, από το 2026 οι στόχοι κάθε οργανικής μονάδας θα δημοσιοποιούνται, ώστε οι πολίτες να μπορούν να παρακολουθούν το έργο της δημόσιας διοίκησης. Παράλληλα, ενεργοποιείται ένα σύστημα επιβράβευσης των δημοσίων υπαλλήλων, με ετήσιο κονδύλι 40 εκατ. ευρώ, ενώ το μπόνους, όπως ξεκαθάρισε, θα αποδίδεται από την υπηρεσιακή ιεραρχία βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, με χρήση προβλεπτικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για τον καλύτερο σχεδιασμό προσλήψεων και αναγκών σε 2.600 φορείς του Δημοσίου. Παράλληλα, η Υφυπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι προχωρά η ανάπτυξη μιας νέας πλατφόρμας επαγγελματικής εξέλιξης (career path), η οποία θα αξιοποιεί και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Όπως σημείωσε, μέσω της πλατφόρμας ο υποψήφιος θα μπορεί, με βάση τα τυπικά του προσόντα και τα ενδιαφέροντά του, να εντοπίζει πού μπορεί να εργαστεί στο Δημόσιο, καθώς και ποιες είναι οι πιθανές διαδρομές εξέλιξης, όπως η δυνατότητα να προχωρήσει σε θέσεις ευθύνης ή να αλλάξει κλάδο και ειδικότητα.

Αναφερόμενη στο ανθρώπινο δυναμικό, τόνισε πως την τελευταία επταετία έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 145.000 προσλήψεις, με έμφαση στην αντικατάσταση συνταξιοδοτήσεων και στην κάλυψη πραγματικών αναγκών του Δημοσίου. Παράλληλα, σημείωσε, ενισχύεται η επιμόρφωση του προσωπικού, με πάνω από 270.000 εκπαιδεύσεις ετησίως τα τελευταία χρόνια, καθώς και συνεργασίες με μεγάλους τεχνολογικούς φορείς όπως Google και Microsoft για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή λειτουργία του κράτους.

Τέλος, ανέφερε ότι μέσα στο έτος αναμένεται η ολοκλήρωση της υιοθέτησης της ψηφιακής κάρτας στο Δημόσιο, ενώ έως το 2027 θα έχει ολοκληρωθεί το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα ανθρώπινου δυναμικού (HRMS), προσφέροντας πλήρη εικόνα για την απασχόληση και την παραγωγικότητα στο Δημόσιο.