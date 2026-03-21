Τριάδα με φαβορί και Goal/Goal

Πέρασαν χτες οι προτάσεις μας, το «διπλό» της Νάπολι (1,62) στο ματς με την Κάλιαρι, ο «άσος» και το Over 1,5 της Λανς (1,50) στο παιχνίδι με την Ανζέ και το Goal/Goal στην αναμέτρηση Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1,48)! Η τριάδα έδωσε απόδοση 3,60!

Μία τριάδα ξεχωρίσαμε και από το σημερινό πρόγραμμα, με 1 φαβορί και 2 Goal/Goal. Το φαβορί είναι η Ντόρτμουντ στο ματς με το Αμβούργο. Μετά την ήττα με 2-3 από την Μπάγερν Μονάχου πέτυχε 2 σερί νίκες, κόντρα στην Κολωνία με 1-2 και την Άουγκσμπουργκ με 2-0.

Βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας, στο -9 από την Μπάγερν και στο +8 από την Χοφενχάιμ, τη Στουτγκάρδη και τη Λειψία. Είναι δυνατή στην έδρα της (10-2-1) και λογικά θα πετύχει μία ακόμα νίκη.

Το Αμβούργο προέρχεται από την εντός έδρας ισοπαλία 1-1 με την Κολωνία και απέχει 6 βαθμούς από την επικίνδυνη ζώνη. Δύσκολα θα κόψει βαθμούς από την Ντόρτμουντ, όπως στο ματς του πρώτου γύρου στην έδρα του όπου ισοφάρισε 1-1 στις καθυστερήσεις.

Από την Bundesliga ξεχωρίσαμε και το Goal/Goal στο αγώνα Κολωνία-Γκλάντμπαχ. Και οι 2 ομάδες σκοράρουν αλλά δέχονται και γκολ. Η Κολωνία μετράει 5 Goal/Goal στα 6 τελευταία παιχνίδια της. Η Γκλάντμπαχ σκόραρε στα 5 από τα 6 κι έφερε 3 Goal/Goal. Βρήκαν δίχτυα και οι 2 στις 3 από τις 4 τελευταίες αναμετρήσεις τους στην Κολωνία (1-3, 4-1, 0-0, 3-1).

Το δεύτερο Goal/Goal που ξεχωρίσαμε είναι από τη La Liga, στον αγώνα της Οσασούνα με την Χιρόνα. Είναι ισόβαθμες με 34 βαθμούς και σε απόσταση ασφαλείας από την επικίνδυνη ζώνη. Η Οσασούνα μετράει 4 Goal/Goal στα 6 τελευταία παιχνίδια της και η Χιρόνα 5 στα 6. Σκόραραν και οι 2 στα 3 πρόσφατα μεταξύ τους ματς στην έδρα της Οσασούνα (2-1, 2-4, 2-1).

274 (16:30) ΚΟΛΩΝΙΑ-ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ GOAL/GOAL 1,65

404 (19:30) ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ 1 1,40

406 (19:30) ΟΣΑΣΟΥΝΑ-ΧΙΡΟΝΑ GOAL/GOAL 1,74