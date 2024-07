Τριάδα με φαβορί, Goal/Goal και Over

Τα 2 από τα 3 Over πέρασαν το Σάββατο στη Β΄ Νορβηγίας. Πάνω από 2 γκολ μπήκαν στα παιχνίδια Λιν-Ασάνε 3-1 και Σταρτ-Βαλερένγκα 1-2. «Κόλλησε» όμως στο 0-0 το ματς της Ράουφος με τη Στάμπαεκ.

Οι σημερινές επιλογές είναι με 1 φαβορί, 1 Goal/Goal και 1 Over από την Ελβετία και τη Νορβηγία. Δυνατό φαβορί είναι η Γιουνγκ Μπόις στον αγώνα της πρεμιέρας του ελβετικού πρωταθλήματος με τη Σιόν. Στόχος της είναι η κατάκτηση του τίτλου και θέλει να μπει με το δεξί στη νέα σεζόν. Τα 2 τελευταία χρόνια κέρδισε με 4-0 και 4-3 τη Σιόν.

Από την Ελβετία ξεχωρίσαμε και το Goal/Goal στον αγώνα ανάμεσα στη Λουκέρνη και τη Σιόν. Και οι 2 ομάδες σκοράρουν στα περισσότερα παιχνίδια τους αλλά δέχονται και γκολ. Πέρσι και οι 2 αναμετρήσεις τους είχαν πολλά γκολ. Η Σερβέτ κέρδισε εντός έδρας με 4-2, ενώ ισόπαλο με 2-2 έληξε το παιχνίδι τους στη Λουκέρνη.

Το Over που επιλέξαμε είναι από τη Νορβηγία, στον αγώνα της Ρόζενμποργκ με τη Λίλεστρομ. Και οι 2 φέρνουν μεγάλα σκορ. Η Ρόζενμποργκ μετράει 3 Over στα 4 τελευταία ματς και η Λίλεστρομ 7 στα 8. Το Over βγαίνει και από την παράδοση, αφού και οι 5 τελευταίοι αγώνες τους και στις 2 έδρες είχαν πάνω από 2 γκολ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

714 (15:15) ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ-ΣΙΟΝ 1 1,45

727 (17:30) ΛΟΥΚΕΡΝΗ-ΣΕΡΒΕΤ GOAL/GOAL 1,51

743 (20:15) ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ-ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ OVER 1,52