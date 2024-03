Τριάδα με «άσους» και Over

To γκολ του Χάρι Κέιν, που ακυρώθηκε μέσω VAR στο 90’ του ντέρμπι Μπάγερν-Ντόρτμουντ (0-2), μας «χάλασε» την τριάδα του Σαββάτου, αφού δεν έγινε ο συνδυασμός Goal/Goal και Over 2,5. Πέρασαν οι άλλες 2 επιλογές, οι συνδυασμοί «άσοι» και Over 2,5 της Λεβερκούζεν στο ματς με την Χοφενχάιμ και της Τότεναμ στο παιχνίδι με τη Λούτον.

Με Over και «άσους» είναι οι σημερινές προτάσεις μας. Κρίσιμο είναι στην Ισπανία το παιχνίδι της Θέλτα με τη Βαγιεκάνο. Μετά τη νίκη με 1-0 που πέτυχε η Κάντιθ την Παρασκευή κόντρα στη Γρανάδα η διαφορά της από τη Θέλτα μειώθηκε στους 2 βαθμούς.

Θέλει τη νίκη η ομάδα του Βίγκο για να πάει στο +5 από τη διαχωριστική γραμμή και να βάλει από κάτω τη Βαγιεκάνο. Πέρσι την κέρδισε με 3-0. Η Βαγιεκάνο εκτός έδρας μετράει 4 σερί ήττες αλλά στη συνέχεια 2 σερί παιχνίδια στο γήπεδό της με την Χετάφε και την Οσασούνα στα οποία μπορεί να μαζέψει βαθμούς.

Στην Premier League η Λίβερπουλ ισοβαθμεί στην κορυφή με την Άρσεναλ με 1 πόντο διαφορά από την Άρσεναλ. Σήμερα γίνεται το ντέρμπι Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι. Προηγουμένως η Λίβερπουλ θέλει να έχει «καθαρίσει» την Μπράιτον ώστε να μείνει στην κορυφή και να εκμεταλλευτεί την απώλεια ή τις απώλειες (σε περίπτωση ισοπαλίας) που θα έχουν οι άλλες 2 ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Χαμηλά είναι ο «άσος» της Λίβερπουλ. Τον ανεβάζουμε σε συνδυασμό με το επίσης πιθανό Over.

Το βράδυ γίνεται στη Μασσαλία το ντέρμπι της Μαρσέιγ με την Παρί Σεν Ζερμέν. Έχει ξεφύγει στη βαθμολογία η Παρί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αδιαφορήσει. Θα κυνηγήσει τη νίκη και μπορεί να την πάρει.

Η Μαρσέιγ χρειάζεται τους βαθμούς στην προσπάθειά της να πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το πιθανότερο είναι να γίνει ανοιχτό παιχνίδι με πάνω από 2 γκολ, όπως τα περισσότερα μεταξύ τους ντέρμπι. Ποντάρουμε στο Over 2,5.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

561 (15:00) ΘΕΛΤΑ-ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 1 1,87

571 (16:00) ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΜΠΡΑΪΤΟΝ 1+OVER 2,5 1,60

622 (21:45) ΜΑΡΣΕΪΓ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ OVER 2,5 1,58