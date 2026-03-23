Προτάσεις με φαβορί και Over

Δεν πέρασαν οι προτάσεις μας την Κυριακή. Η Μπαρτσελόνα κέρδισε με 1-0 την Βαγιεκάνο, πέρασε ο «άσος», όχι όμως και το Over. Πέσαμε και πάνω στις γκέλες 2 φαβορί, της Ρεν (έμεινε στο 0-0 με την ουραγό Ρεν) και του ΠΑΟΚ (ηττήθηκε με 2-1 στον Βόλο).

Τα πρωταθλήματα διακόπτονται και δεν έχουμε πολλές επιλογές με το σημερινό κουπόνι. Ξεχωρίσαμε 2 φαβορί από τη Β’ Ισπανίας και την Αργεντινή. Η Καστεγιόν απογοητεύει στα τελευταία παιχνίδια της και μένει πίσω στη μάχη για την άνοδο. Προέρχεται από 3 σερί ήττες. Την προηγούμενη αγωνιστική έχασε εύκολα με 4-1 στην έδρα της Σπόρτινγκ Χιχόν. Θέλει να επιστρέψει στις νίκες και το πιθανότερο είναι να τα καταφέρει κόντρα στην προτελευταία στη βαθμολογία Κουλτουράλ η οποία επίσης ηττήθηκε στα 3 πρόσφατα ματς. Ο «άσος» είναι χαμηλά αλλά αν συνδυαστεί με το Over ανεβαίνει η απόδοσή του. Και οι 2 ομάδες συμπλήρωσαν 3 σερί Over και έφεραν από 4 στις 6 τελευταίες αγωνιστικές.

Το φαβορί από την Αργεντινή είναι η Εστουδιάντες στο ματς με την Σέντραλ Κόρδοβα. Έκανε καλή εμφάνιση στην έδρα της Χιμνάσια Μεντόσα και πήρε τη νίκη με 1-2. Βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας του 1ου ομίλου. Η Σέντραλ Κόρδοβα έχει 6 βαθμούς λιγότερους και την προηγούμενη αγωνιστική κέρδισε με 1-0 την Ντεπορτίβο Ριέστρα. Στις 2 πρόσφατες επισκέψεις της στην έδρα της Εστουδιάντες ηττήθηκε με 5-0 και 3-2. Θα κλειστεί για να αποφύγει την ήττα αλλά δύσκολα θα τα καταφέρει. Ποντάρουμε στον «άσο».

H ΠΡΟΤΑΣΗ

682 (22:00) ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ-ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ 1+OVER 1,83

684 (00:00) ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ ΝΤΕ ΛΑ ΠΛΑΤΑ-ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ 1 1,52