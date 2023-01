ΠΑΟΚ και Λανς με Over 1,5

Πέρασε η δυάδα της στήλης την Παρασκευή με τα 2 Goal/Goal από την Αγγλία και την Ισπανία στα παιχνίδια Άστον Βίλα-Λιντς (1,60) και Θέλτα-Βιγιαρεάλ (1,78).

Σήμερα θα ποντάρουμε σε Over, για την ακρίβεια σε 1 Over 2,5 και 2 φαβορί σε συνδυασμό με Over 1,5. Ανοιχτό ματς με πάνω από 2 γκολ λογικά θα γίνει στην Premier League ανάμεσα στην Μπράιτον και τη Λίβερπουλ. Και οι 2 σκοράρουν με άνεση, αλλά δέχονται και γκολ. Μόνο Goal/Goal και Over 2,5 έχουν φέρει στις 6 τελευταίες αγωνιστικές. Πάμε με το Over 2,5.

Στη Γαλλία η Λανς δεν κατάφερε να κερδίσει εκτός έδρας το Στρασβούργο. Έφερε ισοπαλία με 2-2 και αυξήθηκε στους 6 βαθμούς η διαφορά της από την πρωτοπόρο Παρί Σεν Ζερμέν. Επιστρέφει στην έδρα της, το «Φελίξ Μπολάρ», όπου είναι πανίσχυρη με 9 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Φιλοξενεί την Οσέρ η οποία την Τετάρτη διαλύθηκε εντός έδρας με 0-5 από την Τουλούζ. Ο «άσος» της Λανς είναι χαμηλά, αλλά ανεβαίνει αν παιχτεί με το Over 1,5.

Την ίδια επιλογή κάνουμε και με τον ΠΑΟΚ στον αγώνα με τον ΟΦΗ. Είναι αήττητος 7 αγωνιστικές με 6 νίκες και μία ισοπαλία. Πλησίασε στους 7 βαθμούς τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό και πριν τον αντιμετωπίσει (στην Τούμπα την Τετάρτη για το Κύπελλο και στη «Λεωφόρο» την Κυριακή για το Πρωτάθλημα) θέλει να πετύχει μία ακόμα νίκη.

Ο ΟΦΗ εντυπωσίασε με την νίκη του 0-4 στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό. Δύσκολα όμως θα φύγει αήττητος από την Τούμπα. Στις 6 τελευταίες επισκέψεις του γνώρισε ισάριθμες ήττες, όλες με μεγάλα σκορ (4-0, 4-1, 4-0, 3-1, 3-0, 3-0). Πιθανό είναι και το Over 2,5. Παίρνουμε μικρότερο ρίσκο με το Over 1,5 σε συνδυασμό με τον «άσο» του ΠΑΟΚ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

181 (17:00) ΜΠΡΑΪΤΟΝ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ OVER 2,5 1,52

283 (18:00) ΛΑΝΣ-ΟΣΕΡ 1+OVER 1,5 1,51

306 (20:00) ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 1+OVER 1,5 1,65