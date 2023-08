Παιχνίδι με τα γκολ σε Ιταλία, Τουρκία

Η Ανδόρρα ήταν 0-0 μέχρι το 56’ με την Καρταχένα και το ματς έληξε 3-2! Πέσαμε μέσα στη μη ήττα της γηπεδούχου, αλλά δεν περιμέναμε σε καμία περίπτωση ότι θα άνοιγε τόσο πολύ το παιχνίδι. Την πατήσαμε στο και Βαλένθια – Λας Πάλμας (1-0), όπου είχαμε βάλει το G/G.

Τρεις οι επιλογές της στήλης μας απόψε, προέρχονται από την πρεμιέρα στην Α’ Ιταλίας, καθώς και τις Β’ Ισπανίας, Α’ Τουρκίας.

ΕΜΠΟΛΙ – ΒΕΡΟΝΑ

Ξεκινάει η Ά Ιταλίας, ένα πρωτάθλημα στο οποίο δεν λείπουν τα γκολ τα τελευταία χρόνια. Επιλογή μας εδώ θα είναι το G/G, το οποίο παρουσιάστηκε στα 5/5 μεταξύ τους ανεξαρτήτως έδρας (τα 3/3 έληξαν 1-1) και στα 2/2 στη γηπεδούχο (αμφότερα 1-1). Δεν είναι απίθανο να τελειώσει 1-1 και το σημερινό παιχνίδι (6,50). Επίσης, η Έμπολι μέτρησε 3/3 G/G στα φιλικά, ενώ ήταν G/G και ο αγώνας Κυπέλλου με την Τσιταντέλα (1-2). Ολοκλήρωσε πέρυσι τη σεζόν με 6/7 μέσα – έξω και 3/4 στο «σπίτι» της. Όσον αφορά στη φιλοξενούμενη, τελείωσε με 4/4 εντός – εκτός και 3/3 μακριά από το «άντρο» της. Φέτος, ήταν G/G το ματς του Κυπέλλου (3-1 την Άσκολι) και τα 2/2 φιλικά.

ΧΑΤΑΪΣΠΟΡ – ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ

Η Χατάισπορ ισοπέδωσε 5-1 εκτός έδρας την Πέντικσπορ στην επιστροφή της πρακτικά στο πρωτάθλημα έπειτα από έξι μήνες, καθώς αποχώρησε από τη Λίγκα τον περασμένο Μάρτιο λόγω του φονικού σεισμού που έπληξε μεταξύ άλλων και την πόλη που εδρεύει. Μέχρι τη διακοπή είχε 5/7 Over ανεξαρτήτως έδρας, ενώ ήταν Over και τα 5/6 φιλικά της. Αυτό που δεν ήρθε, έμεινε στο 1-1 (με Χαλ). Η Κασίμπασα παρουσίασε επίσης το Over στην πρεμιέρα της (3-2 την Ανκαραγκουτσού). Ολοκλήρωσε τη σεζόν πέρυσι με 3/4 Over μέσα – έξω. Τουλάχιστον τρία τέρματα σημειώθηκαν και στα 2/2 φιλικά της. Βάσει των παραπάνω, ποντάρουμε το Over.

ΑΛΚΟΡΚΟΝ – ΛΕΓΚΑΝΕΣ

Μίνι μαδριλένικο ντερμπάκι χωρίς να υπάρχει καμία μεγάλη κόντρα μεταξύ τους. Η νεοφώτιστη Αλκορκόν προέρχεται από συντριβή άνευ προηγουμένου στην πρεμιέρα με 4-0 από τη Μιρανδές. Τα έφαγε όλα μαζεμένα, καθώς σε επτά φιλικά διατήρησε απαραβίαστη την εστία της. Δεν εύκολο να συνέλθει άμεσα από τέτοιο... στραπάτσο. Η Λεγκανές από την πλευρά της, ηττήθηκε 1-0 από την Ανδόρρα πληρώνοντας την αναποτελεσματικότητά της. Είναι ένα πρόβλημα που χρειάζεται άμεσα λύση. Έκανε δύο μεταγραφές, να δούμε πώς θα πάει. Ανεξαρτήτως των παραπάνω, δεν είναι λογικό να δίνεται αουτσάιντερ σε μία έδρα στην οποία δεν έχασε στις 5/7 επισκέψεις. Και κόντρα σε μία ομάδα που παραδοσιακά αντιμετωπίζει εξίσου αδυναμία στην εύκολη επίτευξη τερμάτων. Αξίζει η διπλή ευκαιρία του «Χ2».

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

433 19.30 ΕΜΠΟΛΙ – ΒΕΡΟΝΑ G/G 1,86

468 21.45 ΧΑΤΑΪΣΠΟΡ – ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ OVER 1,60

484 23.00 ΑΛΚΟΡΚΟΝ – ΛΕΓΚΑΝΕΣ Χ2 (Δ.Ε). 1,57