Παιχνίδι με γκολ σε Γερμανία, Ισπανία

Το G/G ή Ov του 1,67 στο Ρόμα – Μπολόνια (3-3, 3-4 παράταση) ήταν η μοναδική επιλογή της στήλης που πέρασε χθες. Το ΑΕΚ – Τσέλιε έμεινε στο Under από το πρώτο ημίχρονο (0-2) και το Βαγεκάνο – Σαμσουνσπόρ έληξε 0-1. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Ισπανίας και τη Β’ Γερμανίας.

ΑΝΝΟΒΕΡΟ – ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ

Αναμέτρηση στη Β’ Γερμανίας με τις δύο ομάδες να έχουν κίνητρο. Το Αννόβερο, διότι είναι στο «-2» από την 3η θέση που οδηγεί στα μπαράζ ανόδου και στο «-3» από τη δυάδα που δίνει απευθείας εισιτήριο για την Μπουντεσλίγκα. Η Μπράουνσβαϊγκ από την πλευρά της, διότι είναι στο «+4» από την επικίνδυνη ζώνη και στο «+3» από τη 16η θέση που είναι τα μπαράζ αποφυγής του υποβιβασμού. Επειδή η φιλοξενούμενη είναι σκληρό καρύδι θα πάμε στο G/G, το οποίο επιβεβαιώθηκε στα 3/4 μεταξύ τους ματς στη γηπεδούχο. Επίσης, το Αννόβερο μετράει 8/10 εντός – εκτός και 3/4 στη βάση του στην οποία βρήκε δίχτυα στις 5/7 φετινές αναμετρήσεις. Η Μπράουνσβαϊγκ από την πλευρά της, έχει 5/6 μέσα – έξω και 8/10 μακριά από το «σπίτι» της.

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ – ΣΟΣΙΕΔΑΔ

Η Βιγιαρεάλ έχει ως στόχο φέτος να τερματίσει πίσω από τις Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και αυτή τη στιγμή είναι στο «-2» από την 3η Ατλέτικο. Η Σοσιεδάδ από την άλλη, είναι 7η και στο «-3» από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Στο ματς του πρώτο γύρου η νυν γηπεδούχος κέρδισε 3-2 με γκολ στις καθυστερήσεις. Επίσης, σκόραραν αμφότερες και στα 3/4 μεταξύ τους ματς στο «Λα Θεράμικα». Θα ποντάρουμε να το επαναλάβουν απόψε. Η Βιγιαρεάλ μετράει 7/8 ανεξαρτήτως έδρας και 3/3 στη βάσης της. Σε αυτή βρήκε δίχτυα στους 15/18 φετινούς αγώνες όλες τις διοργανώσεις! Η Σοσιεδάδ από την άλλη, έχει 15/18 G/G εντός – εκτός και 7/9 μακριά από το «σπίτι» της. Επίσης, σημείωσε γκολ στις 17/19 εξορμήσεις την τρέχουσα σεζόν!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.30 137 ΑΝΝΟΒΕΡΟ – ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ G/G 1,71

22.00 193 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ – ΣΟΣΙΕΔΑΔ G/G 1,69