Over από το Europa Conference League

Πέρασαν οι 2 από τις 3 επιλογές χτες στο Champions League, τα 2-3 γκολ στον αγώνα Μπράγκα-Παναθηναϊκός με απόδοση 1,94 και η διπλή ευκαιρία Χ2 της Γαλατασαράι στο ματς με τη Μόλντε με απόδοση 1,44. Μας «χάλασε» την τριάδα ο τρίτος αγώνας, Μακάμπι Χάιφα-Γιουνγκ Μπόις, ο οποίος έμεινε στο 0-0 κι ενώ είχαμε επιλέξει το Goal/Goal.

Τα πρώτα παιχνίδια των play off του Europa League και του Europa Conference League γίνονται σήμερα. Και οι 3 επιλογές μας είναι με Over από το Conference League.

H Φιορεντίνα έφτασε πέρσι έως τον τελικό της διοργάνωσης. Στοχεύει σε μία ανάλογη πορεία και φέτος. Πρώτα πρέπει όμως να καταφέρει να μπει στους ομίλους, αποφεύγοντας το εμπόδιο της Ραπίντ Βιέννης. Μπορεί να πάρει τη νίκη στην Αυστρία. Πιθανό είναι και το Over. Η Ραπίντ προέρχεται από 2 νίκες με 5-0 κατά της Ντέμπρετσεν στο Europa Conference League και εκτός έδρας κόντρα στην Μπλάου Βάις Λίντσερ στο πρωτάθλημα. Η Φιορεντίνα κέρδισε με 1-4 στην πρεμιέρα του ιταλικού πρωταθλήματος την Τζένοα.

Μόνο Over έχει φέρει στα 4 φετινά ευρωπαϊκά παιχνίδια της η Γάνδη. Μετράει 3 νίκες και μία ήττα. Είναι φαβορί για τη νίκη στο πρώτο ματς των play off με τον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος σκοράρει εκτός έδρας. Στις 2 εξόδους του στο Conference League κέρδισε τη Βοϊβοντίνα με 1-2 και την Ντίλα Γκόρι 0-2. Αν βρει δίχτυα και στο Βέλγιο λογικά θα γίνει το Over.

Πολλά γκολ είναι πιθανό να μπουν και στον αγώνα της Μίντιλαντ με την Λέγκια Βαρσοβίας. Η γηπεδούχος συνέτριψε με 5-1 την Ομόνοια στο τελευταίο της ευρωπαϊκό παιχνίδι. Η φιλοξενούμενη έκανε την ανατροπή κόντρα στην Αούστρια και πήρε την πρόκριση για τα play off. Την κέρδισε με 3-5 στη Βιέννη κι ενώ στο πρώτο παιχνίδι είχε ηττηθεί με 1-2. Μετράει 4 Over στα ισάριθμα παιχνίδια της στο Conference League.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

795 (20:00) ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ-ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ OVER 1,65

806 (21:00) ΓΑΝΔΗ-ΑΠΟΕΛ OVER 1,61

809 (22:00) ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ-ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ OVER 1,72