Νίκες με Over για 3 φαβορί

Η Ίντερ κέρδισε με 3-2 την Κόμο, προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου και πέρασε ο «άσος» της με καλή απόδοση. Έκανε γκέλα όμως η Σαουθάμπτον (2-2) στο εντός έδρας παιχνίδι της με την αδιάφορη βαθμολογικά Μπρίστολ Σίτι και πλέον δύσκολα θα προλάβει να πάρει τη δεύτερη θέση στην Championship για να ανέβει απευθείας στην Premier League.

Τρία μεγάλα φαβορί έχει το σημερινό πρόγραμμα. Οι αποδόσεις τους όμως είναι χαμηλές και για να ανέβουν πρέπει να συνδυαστούν με το Over. Το πιθανότερο είναι να κερδίσουν με μεγάλα σκορ.

Στη Γαλλία, σε παιχνίδι που είχε αναβληθεί, η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται την Ναντ. Μετά την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Champions League, με τη νίκη 0-2 στο Anfield κόντρα στη Λίβερπουλ, παρουσιάστηκε χωρίς ενέργεια στο εντός έδρας ματς πρωταθλήματος με τη Λυών και ηττήθηκε με 1-2. Παραμένει πάντως στην κορυφή της βαθμολογίας με 1 βαθμό περισσότερο από τη Λανς. Θέλει να ξεφύγει και πάλι με 4 βαθμούς και λογικά θα κερδίσει άνετα εντός έδρας την προτελευταία στη βαθμολογία Ναντ η οποία απέχει 9 πόντους από τη γραμμή του υποβιβασμού και δεν έχει ελπίδες για να σωθεί. Το σκορ μπορεί να ξεφύγει σε αυτό το ματς και το Over δείχνει να είναι πιθανό.

Η Μάντσεστερ Σίτι έγινε φαβορί για τον τίτλο στην Premier League μετά τη νίκη της με 2-1 στο ντέρμπι με την Άρσεναλ. Την πλησίασε στους 3 βαθμούς και με νίκη σήμερα στο εκτός έδρας ματς με την Μπέρνλι όχι μόνο θα την περάσει αλλά αν πετύχει μεγάλο σκορ μπορεί να ανέβει και στην 1η θέση λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων (τώρα είναι στο +36 έναντι +37 της Άρσεναλ). Πλέον είναι πιθανό να κριθεί στα τέρματα ο τίτλος στην Αγγλία. Λογικό είναι η Σίτι να μην αρκεστεί σήμερα σε μία απλή νίκη αλλά να κυνηγήσει και τα πολλά γκολ κόντρα σε μία ομάδα που έχει ήδη υποβιβαστεί.

Η Μπαρτσελόνα προηγείται στη La Liga με 6 βαθμούς διαφορά από τη Ρεάλ Μαδρίτης η οποία κέρδισε χτες με 2-1 την Αλαβές. Υποδέχεται τη Θέλτα η οποία προέρχεται από 3 ήττες με 1-9 τέρματα, 2 από την Φράιμπουργκ (3-0, 1-3) στο Europa League και μία στη La Liga, από την Οβιέδο (0-3). Θέλει να πάει ξανά τη διαφορά στους 9 βαθμούς η Μπάρτσα και το πιθανότερο είναι να πάρει τη νίκη με μεγάλο σκορ.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

213 (21:45) ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΝΑΝΤ 1+OVER 1,45

239 (22:00) ΜΠΕΡΝΛΙ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2+OVER 1,44

243 (22:30) ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΘΕΛΤΑ 1+OVER 1,53