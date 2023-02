Κυνηγάει το ευρωπαϊκό εισιτήριο η Λυών

Βραδιά των Under ήταν η χτεσινή. Στα 11 στα 16 παιχνίδια του Europa League και του Conference League μπήκαν λιγότερα από 3 γκολ! Μόλις 5 Over δηλαδή έγιναν και μόνο 5 Goal/Goal. Ποντάροντας επομένως σε Goal/Goal και Over δεν είχαμε τύχη. Πέρασε μόνο το Over στο παιχνίδι της Λεβερκούζεν με την Μονακό.

Από το σημερινό κουπόνι ξεχωρίσαμε 1 Over από την Ιταλία και 1 «διπλό» από τη Γαλλία. Η φορμαρισμένη Σασουόλο υποδέχεται την πρωτοπόρο και σχεδόν σίγουρη πρωταθλήτρια Νάπολι, η οποία έχει πάρει αέρα 15 βαθμών από τη 2η Ίντερ. Το ματς μπορεί να … ανοίξει και να έχει πάνω από 2 γκολ.

Η Σασουόλο προέρχεται από το 2-2 στην έδρα της Ουντινέζε. Στα προηγούμενα παιχνίδια της κέρδισε με 1-0 την Αταλάντα και έκανε το εκπληκτικό «διπλό» με 2-5 κατά της Μίλαν. Παίζει ανοιχτά και σκοράρει. Έχει κενά στην άμυνά της και δέχεται γκολ.

Η Νάπολι, με τη νίκη της 3-0 κόντρα στην Κρεμονέζε, συμπλήρωσε 3 σερί Over. Είχε κερδίσει με το ίδιο σκορ εκτός έδρας τη Σπέτσια και με 2-1 εντός, τη Ρόμα. Έγινε Over και Goal/Goal και στις 3 τελευταίες αναμετρήσεις τους στην έδρα της Σασουόλο. Πέτυχαν από μία νίκη και έφεραν μία ισοπαλία (1-2, 3-2, 2-2).

Στη Γαλλία η Λυών «τρέχει» για να προλάβει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Πήρε με 2-1 το ντέρμπι με τη Λανς και συμπλήρωσε 4 αγωνιστικές αήττητη με 3 νίκες και μία ισοπαλία. Παίζει εκτός έδρας με την Οσέρ, η οποία βρίσκεται στην προτελευταία θέση και δίνει μάχη για να σωθεί.

Η Οσέρ δεν κατάφερε να κερδίσει την Ανζέ (1-1) για να πάρει βαθμολογικά ανάσα. Πλέον είναι από τα φαβορί για τον υποβιβασμό. Δύσκολα θα πάρει ακόμα και τον βαθμό της ισοπαλίας από τη Λυών η οποία δεν θέλει να την … πατήσει όπως πέρσι που έμεινε στο τέλος εκτός Ευρώπης.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

147 (21:45) ΣΑΣΟΥΟΛΟ-ΝΑΠΟΛΙ OVER 1,64

151 (22:00) ΟΣΕΡ-ΛΥΩΝ 2 1,78