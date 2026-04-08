G/G ή Over ο Ατρόμητος

Η Ροτ Βάις Έσεν πέρασε με 3-1 από τη Σβάινφουρτ χθες και επιβεβαίωσε το «2» του 1,56. Η Ααράου όμως έχασε 3-1 εντός έδρας από την Ετουάλ. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από τα πλέι άουτ της Σούπερ Λιγκ και την Α’ Τουρκίας.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ

Δεύτερη αγωνιστική στα πλέι άουτ της Σούπερ Λιγκ. Στην πρεμιέρα ο Ατρόμητος έφερε 1-1 με τον Παναιτωλικό και η Κηφισιά έχασε 2-1 εντός έδρας από τον Πανσερραϊκό. Το G/G ή Over είναι η επιλογή μας εδώ. Το επιβεβαίωσαν στα 4/5 μεταξύ τους ματς ανεξαρτήτως έδρας και στα 3/3 στο Περιστέρι. Επίσης, η γηπεδούχος έχει 2/3 εντός – εκτός και 3/4 στη βάση του. Σε αυτή σημείωσε γκολ στις 11/15 φετινές αναμετρήσεις του σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Η φιλοξενούμενη και νεοφώτιστη από την πλευρά της, έχει 6/8 G/G ή Over μέσα – έξω, καθώς και πέντε συνεχόμενα μακριά από το «σπίτι» της. Επιπλέον, παραβιάστηκε η εστία της στις 16/17 εξόδους στη σεζόν! Τέλος, σκόραρε στις 2/2 επισκέψεις στην αποψινή αντίπαλό της.

ΓΚΕΖΤΕΠΕ – ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ

Εξ αναβολής αναμέτρηση στην Α’ Τουρκίας με τη Γκεζτέπε να βρίσκεται σε τροχιά Ευρώπης και τη Γαλατάσαραϊ να είναι 1η έχοντας αέρα ενός πόντου από την «αιώνια αντίπαλό της», Φενέρμπαχτσε. Το «διπλό» πληρώνει 1,60, αλλά δεν αξίζει, διότι η γηπεδούχος έχει μία ήττα εντός έδρας σε 13 αγώνες στο πρωτάθλημα! Θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο έφεραν στις 8/9 μεταξύ τους συναντήσεις εντός – εκτός και στις 3/4 στη Γκεζτέπε. Επίσης, εκείνη έχει 2/3 μέσα – έξω και 3/5 στο «σπίτι» της, στο οποίο σκόραρε στους 9/12 αγώνες. Όσον, αφορά τη Γαλατά, μετράει 3/5 ανεξαρτήτως έδρας και 6/9 μακριά από τη βάση της στις εγχώριες διοργανώσεις. Επιπλέον, έβαλε γκολ στις 12/15 εξόδους στη Λίγκα και στο Κύπελλο.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.00 177 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ G/G ή OV 1,72

20.00 186 ΓΚΕΖΤΕΠΕ – ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ G/G 1,71