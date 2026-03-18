Φαβορί από τα Κύπελλα Ευρώπης

To Over που προτείναμε στον αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με τη Ρεάλ Μαδρίτης έγινε στις καθυστερήσεις (1-2). Κέρδισε και η Άρσεναλ τη Λεβερκούζεν αλλά έμεινε στα 2 γκολ (2-0) και δεν πέρασε μαζί με τον «άσο» της το Over σε αυτό το παιχνίδι.

Πέντε ματς διεξάγονται σήμερα στα Κύπελλα Ευρώπης. Τα 4 είναι για το Champions League και 1 από το Europa League. Στο μοναδικό ματς του Europa League φαβορί για τη νίκη είναι η Μπράγκα κόντρα στην Φερεντσβάρος. Πρέπει να κερδίσει με πάνω από 2 γκολ διαφορά για να πάρει την πρόκριση, αφού στο πρώτο ματς στην Ουγγαρία ηττήθηκε με 2-0. Δεν είναι εύκολο το έργο της, αλλά εντός έδρας είναι δυνατή και μπορεί να κερδίσει.

Στο Champions League αρκεί και η απλή νίκη, με οποιοδήποτε σκορ, στην Μπαρτσελόνα για να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Η πρώτη αναμέτρησή της με την Νιούκαστλ έληξε ισόπαλη με 1-1. Στη Βαρκελώνη συνήθως κερδίζει με μεγάλα σκορ. Πιστεύουμε ότι θα πάρει τη νίκη και την πρόκριση.

Η Λίβερπουλ ηττήθηκε (για δεύτερη φορά στην φετινή περίοδο) με 1-0 στην Κωνσταντινούπολη από τη Γαλατασαράι και πρέπει να την κερδίσει με πάνω από 1 γκολ διαφορά στο Anfield για να προκριθεί. Δεν βρίσκεται στην καλύτερή της κατάσταση, όπως έδειξε και στο 1-1 με την Τότεναμ, αλλά το Champions League είναι ο βασικός της στόχος και το πιθανότερο είναι να κάνει την ανατροπή. Χαμηλά είναι ο «άσος» της και για να ανέβει η απόδοση τον συνδυάζουμε με το Over.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

905 (17:30) ΜΠΡΑΓΚΑ-ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ 1 1,51

910 (19:45) ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1 1,55

921 (22:00) ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 1+OVER 1,57