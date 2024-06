Επιλογές από τη Φινλανδία

Η Ιαπωνία δεν έδειξε οίκτο στη Συρία χθες, τη διέλυσε 5-0 και επιβεβαίωσε το Ov 1,5 της στο 1,62. Επίσης, το Ιράκ επικράτησε 3-1 του Βιετνάμ. Η νίκη του πλήρωσε επίσης 1,62.

Δύο είναι οι προτάσεις μας και από το σημερινό κουπόνι. Προέρχονται αμφότερες από την Α’ Φινλανδίας.

ΚΟΥΟΠΙΟ – ΧΑΚΑ

Η Κουόπιο φιγουράρει μόνη πρώτη στην κορυφή της Α’ Φινλανδίας. Προέρχεται από το άνετο 4-1 επί της Ούλου. Σε εκείνο το είχαμε ποντάρει τον «1» σε συνδυασμό με το Ov 1,5 γκολ στο ματς. Τώρα θα βάλουμε σκέτη τη νίκη της, η οποία κέρδισε τις 4/5 φορές που υποδέχτηκε τη Χάκα. Επίσης, παραμένει αήττητη από τις 2 Φεβρουαρίου! Έκτοτε, μετράει 11-5-0 ανεξαρτήτως έδρας. Επιπλέον, στο «σπίτι» της έχει 6/6 «τρίποντα», τα πέντε ήταν και Over και G/G! Σημείωσε δε σε όλα από δύο τέρματα και πάνω.

Η Χάκα είναι πολύ δυνατή στη βάση της (4-1-1), αλλά αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες όταν φεύγει από αυτή. Εκτός από την κακή παράδοση που έχει στην Κουόπιο, ηττήθηκε στις 2/2 εξορμήσεις δεχόμενη σε αμφότερες από τρία τέρματα και πάνω. Δύσκολα θα προβάλει αντίσταση στη γηπεδούχο.

ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ – ΕΪΦ ΕΚΕΝΑΣ

Η Σεϊναγιόεν είναι το φαβορί στο εν λόγω ματς γι’ αυτό και δίνει 1,40 ο «1». Η απόδοση, όμως, είναι μικρή, καθώς προέρχεται από εντός έδρας ήττα με 2-1 από τη Μάριεχαμν. Είναι καλύτερη επιλογή το Over, το οποίο έφερε στα 4/6 ματς ανεξαρτήτως έδρας και στα 5/8 στη βάση της. Εδώ, δέχτηκε γκολ στα επτά εξ αυτών! Γενικότερα, έχει θέματα ανασταλτικά, αφού διατήρησε το μηδέν στα μετόπισθεν μόλις στα δύο από τα 17 φετινά παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Η νεοφώτιστη Εκένας από την άλλη, πήρε την πρώτη της νίκη στη σεζόν το περασμένο Σάββατο (1-0 την Γκνιστάν). Αυτό ήταν το πρώτο Under που έφερε έπειτα από δύο Over. Εκτός έδρας πάλι, μετράει 8/9 Over! Στα τέσσερα εξ αυτών επιτεύχθηκαν από τρία τέρματα και πάνω. Θετικό ότι σκόραρε η ίδια στα 8/9. Συνεπώς, εάν βρει δίχτυα σήμερα, θα επιβεβαιωθεί πιο εύκολα η επιλογή μας.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

18.00 364 ΚΟΥΟΠΙΟ – ΧΑΚΑ 1 1,50

18.00 366 ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ – ΕΪΦ ΕΚΕΝΑΣ OVER 1,62