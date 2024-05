Επιλογές από τη Β’ Γαλλίας

Η Μόλντε έκανε… περίπατο χθες στην Οντ (4-0) και επιβεβαίωσε το «2» του 1,57. Επίσης, η Μπαρτσελόνα επικράτησε 2-0 της Αλμερία και πλήρωσε το 1,56 στο «2+Ov 1,5».

Δύο είναι οι επιλογές μας και από το σημερινό κουπόνι. Προέρχονται αμφότερες από τη τελευταία αγωνιστική στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας.

ΜΠΟΡΝΤΟ – ΠΟ

Τελευταία αγωνιστική στη Β’ Γαλλίας με τις δύο ομάδες να είναι παντελώς αδιάφορες. Αμφότερες θα προβούν σε δοκιμές, αμφότερες έχουν καλές επιθέσεις και κάκιστες άμυνες. Επομένως, αναμένεται ένα ανοιχτό ματς και υπάρχει αξία στο Over, το οποίο έφεραν στο μεταξύ τους ματς στον πρώτο γύρο (3-0 η ΠΟ).

Η Μπορντό μετράει 2/2 Over εντός – εκτός, αμφότερα ήταν και Ov 3,5. Επίσης, στην έδρα της έχει 3/4, ενώ και στα τέσσερα παιχνίδια σημείωσε τουλάχιστον δύο τέρματα. Η Πο από την πλευρά της, προέρχεται από 6/6 Over, τα πέντε εξ αυτών ήταν και G/G. Εξάλλου, τα τρία τελευταία έληξαν με 2-1 ακριβές σκορ εναντίον της! Όσον αφορά στις εκτός έδρας υποχρεώσεις της, ήταν Over οι 4/4. Στις τρεις πέτυχε από δύο γκολ και πάνω. Ανασταλτικά πάλι, η άμυνά της είναι η χειρότερη στην κατηγορία (μαζί με της Κεβιγί) με 54 τέρματα παθητικό.

ΟΣΕΡ – ΚΟΝΚΑΡΝΟ

Η Οσέρ θα κάνει φιέστα σήμερα μπροστά στο πολυπληθές κοινό της για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια. Έχει κίνητρο πάντως, καθώς θέλει να σπάσει το φράγμα των 70 τερμάτων (68 αυτή τη στιγμή). Η λογική λέει ότι θα το πετύχει εύκολα κόντρα στην υποβιβασμένη αντίπαλό της. Επειδή το Ov 1,5 γκολ της είναι κάτω του 1,50, θα ποντάρουμε τον «1+Ov 1,5». Τον επιβεβαίωσε στα 3/4 ματς εντός – εκτός, καθώς και στα 4/4 στην έδρα της. Επίσης, νίκησε με Ov 1,5 τη φιλοξενούμενη στη μεταξύ τους αναμέτρηση στον πρώτο γύρο (2-1).

Η Κονκαρνό υποβιβάστηκε δικαίως, καθώς μέτρησε 1-4-8 στα τελευταία 13 παιχνίδια. Υπάρχει περίπτωση να τη γλιτώσει εξωαγωνιστικά, αλλά οι ελπίδες είναι απειροελάχιστες. Από εκεί και πέρα, ηττήθηκε με Ov 1,5 στα 3/4 ματς ανεξαρτήτως έδρας. Το ίδιο συνέβη και στις 3/4 εξόδους της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 157 ΜΠΟΡΝΤΟ – ΠΟ OVER 1,60

21.45 158 ΟΣΕΡ – ΚΟΝΚΑΡΝΟ 1+OV 1,5 1,60