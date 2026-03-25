Επιλογές από Ουρουγουάη και Κολομβία

Μικρό είναι και το σημερινό κουπόνι από το οποίο ξεχωρίσαμε 2 φαβορί από την Ουρουγουάη και την Κολομβία.

Η Πενιαρόλ δεν θέλει να μείνει κι άλλο πίσω στη μάχη για τον τίτλο στο πρωτάθλημα της Ουρουγουάης και είναι φαβορί για τη νίκη στο εκτός έδρας ματς με την Μπόστον Ρίβερ, η οποία παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία με 5 βαθμούς σε 6 αγώνες. Στο +7 είναι η Πενιαρόλ και λογικά θα κάνει το «διπλό».

Στην Κολομβία η Αμέρικα Ντε Κάλι έχει ως στόχο να παραμείνει στην πρώτη οκτάδα για να παίξει στα playoffs. Είναι αήττητη εντός έδρας με 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Υποδέχεται την Λανέρος η οποία έχει 5 πόντους λιγότερους και δύσκολα θα πλασαριστεί στις θέσεις των playoffs. Εκτός έδρας η φιλοξενούμενη έχει απολογισμό 2-1-2. Πέρσι η Αμέρικα Ντε Κάλι πήρε τη νίκη με 4-3. Έστω και δύσκολα πιστεύουμε ότι θα κερδίσει και σήμερα. Ποντάρουμε στον «άσο» της.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

164 (01:30) ΜΠΟΣΤΟΝ ΡΙΒΕΡ-ΠΕΝΙΑΡΟΛ 2 1,60

167 (03:00) ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ-ΛΑΝΕΡΟΣ 1 1,55