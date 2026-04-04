Επιλογές από Ισπανία και Ιταλία

Στο ταμείο οδήγησε η χτεσινή δυάδα με τον «άσο» και Over 2,5 της Παρί Σεν Ζερμέν (1,83) στο ματς με την Τουλούζ και τον «άσο» και το Over 1,5 της Σπόρτινγκ Λισαβόνας (1,57) στο παιχνίδι με την Σάντα Κλάρα! Η Παρί Σεν Ζερμέν κέρδισε με 4-2 και η Σπόρτινγκ με 4-2.

Από την Ισπανία και την Ιταλία είναι οι σημερινές επιλογές μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης κυνηγάει την Μπαρτσελόνα και θέλει μόνο τη νίκη στο εκτός έδρας ματς με τη Μαγιόρκα. Βρίσκεται στο -4 από την κορυφή και η Μπαρτσελόνα δίνει το βράδυ το ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Για να εκμεταλλευτεί τυχόν απώλειές της, η Ρεάλ πρέπει να έχει πάρει τους 3 βαθμούς στο δικό της ματς που ξεκινάει νωρίτερα. Η Μαγιόρκα βρίσκεται κάτω από τη διαχωριστική γραμμή και χρειάζεται τους βαθμούς. Δύσκολα όμως θα αποφύγει την ήττα από τη Ρεάλ, η οποία προέρχεται από τη νίκη με 3-2 κατά της Ατλέτικο Μαδρίτης και την Μεγάλη Τρίτη αντιμετωπίζει στον πρώτο προημιτελικό του Champions League την Μπάγερν Μονάχου.

Ευρωπαϊκό παιχνίδι δίνει την Μεγάλη Πέμπτη και η Φιορεντίνα, στο Conference League, με την Κρίσταλ Πάλας στην Αγγλία. Δεν έχει όμως την πολυτέλεια να χαλαρώσει στο Πρωτάθλημα και χρειάζεται τη νίκη στο εκτός έδρας ματς με την Βερόνα για να παραμείνει πάνω από τη διαχωριστική γραμμή και να αρχίσει να απομακρύνεται από τις επικίνδυνες θέσεις. Ουραγός, μαζί με την Πίζα, είναι η Βερόνα και δεν έχει ελπίδες για να σωθεί. Η Φιορεντίνα έφερε ισοπαλία 1-1 με την Ίντερ, την προηγούμενη αγωνιστική και έμεινε αήττητη για τρίτο σερί ματς. Μπορεί να κάνει το «διπλό».

Φαβορί είναι και η Λάτσιο στο εντός έδρας παιχνίδι με την Πάρμα. Κέρδισε με 0-2 την Μπολόνια, πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της και θέλει να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα για να βγει στην Ευρώπη μέσω του Πρωταθλήματος. Η Πάρμα ηττήθηκε με 0-2 από την Κρεμονέζε, έμεινε για τέταρτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη και δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο. Αξίζει το ποντάρισμα στον «άσο».

H ΠΡΟΤΑΣΗ

473 (17:15) ΜΑΓΙΟΡΚΑ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2 1,57

495 (19:00) ΒΕΡΟΝΑ-ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 2 1,90

538 (21:45) ΛΑΤΣΙΟ-ΠΑΡΜΑ 1 1,78