Επιλογές από Γιουρόπα και Κόνφερενς

Η Κρουζέιρο επικράτησε 2-0 της Ζουβεντούδε τα ξημερώματα και επιβεβαίωσε το Ov 1,5 γκολ της στο 1,73. Επίσης, επιβεβαιώθηκε και το G/G του 2,00 στο Βιτόρια – Φλαμένγκο (1-2). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας σήμερα. Προέρχονται από τις πρώτες αναμετρήσεις για τον δεύτερο γύρο των Γιουρόπα και Κόνφερενς Λιγκ.

ΙΛΒΕΣ – ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ

Η Ίλβες (Φινλανδία) ήταν επιλογή της στήλης την περασμένη Κυριακή στο 3-2 επί της Βάασα. Εκεί ποντάραμε το G/G. Τώρα θα βάλουμε το Over, το οποίο έφερε στα 6/6 ματς εντός – εκτός και στα 9/9 στη βάση της! Το ίδιο και στις 2/2 ευρωπαϊκές της αναμετρήσεις ανεξαρτήτως έδρας. Επίσης, η επίθεσή της είναι η καλύτερη στη Λίγκα της με 36 ματς σε 17 αγωνιστικές. Η Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) από την άλλη, δίνει απόψε το πρώτο επίσημο παιχνίδι της. Μέτρησε έξι φιλικά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της και τα τέσσερα εξ αυτών ήταν Over (όλα και G/G). Επιπλέον, είχε ολοκληρώσει το πρωτάθλημά της με 4/5 Over μέσα – έξω. Τέλος, έληξαν Over και οι 3/3 παρουσίες της στην Ευρώπη.

ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ – ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ

Δεν τίθεται θέμα σύγκρισης των δύο ομάδων, αλλά αποδόσεις 1,50 σε μεγάλους συλλόγους που βρίσκονται, όμως, ακόμα σε στάδιο προετοιμασίας δεν είναι για ποντάρισμα. Αντιθέτως, μπορούμε να κάνουμε παιχνίδι με τα γκολ και συγκεκριμένα το G/G. Η Ρουζομπέροκ (Σλοβακία) απέκλεισε την Τόμπολ στον πρώτο γύρο σκοράροντας και στους δύο αγώνες (5-2 και 1-0). Επίσης, ήταν G/G τα 5/5 φιλικά της, ενώ εάν πάμε και πιο πίσω βλέπουμε ότι έχει 8/10 σε επίσημα και μη παιχνίδια. Επιπλέον, σκόραρε στις 11/13 εντός έδρας αναμετρήσεις της! Όσον αφορά στην Τραμπζονσπόρ (Τουρκία), έδωσε τρία φιλικά και ήταν όλα G/G, αλλά και Over! Τέλος, έβαλε και δέχτηκε γκολ στις 4/5 ευρωπαϊκές εξορμήσεις της.

ΑΓΙΑΞ – ΒΟΪΒΟΝΤΙΝΑ

Η ευρωπαϊκή περιπέτεια του Άγιαξ (Ολλανδία) ξεκινάει νωρίς φέτος λόγω της κακής περσινής του πορείας στο πρωτάθλημα. Πρώτο εμπόδιο η υποδεέστερη Βοϊβοντίνα (Σερβία), η οποία έχει ένα επίσημο ματς στα πόδια της, καθώς αγωνίστηκε για τη Λίγκα το περασμένο Σάββατο (3-1 την Τέκστιλατς). Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο Ov 3,5 που έφερε σε επίσημα και μη παιχνίδια τη νέα σεζόν. Θα ποντάρουμε να κάνει το 4/4 απόψε. Κάτι που επιβεβαίωσε στα τελευταία τρία ευρωπαϊκά παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας (εκτός έχει 2/2). Όσον αφορά στον Άγιαξ, μετράει 2/3, όλα ήταν φιλικά. Στην Ευρώπη πάλι, έχει 9/14 εντός – εκτός.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.00 403 ΙΛΒΕΣ – ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ OVER 1,67

19.30 413 ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ – ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ G/G 1,65

21.30 442 ΑΓΙΑΞ – ΒΟΪΒΟΝΤΙΝΑ OV 3,5 1,91