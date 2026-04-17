Επιλογές από Γαλλία και Τουρκία

Το Στρασβούργο διέλυσε 4-0 τη Μάιντζ χθες και επιβεβαίωσε το 1,50 στο G/G ή Over. Επίσης, έγινε Over το Θέλτα – Φράιμπουργκ (1-3). Η απόδοση εδώ ήταν 1,86. Όσον αφορά την Μπέτις, έχασε 4-2 από την Μπράγκα, αλλά προηγήθηκε 2-0! Επομένως πήγαν ταμείο όσοι την πόνταραν με πρώιμη πληρωμή! Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Τουρκίας και Β’ Γαλλίας.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΡΙΖΕΣΠΟΡ

Η Φενέρμπαχτσε μπήκε ξανά γερά στο παιχνίδι του τίτλου μετά τη μεγάλη γκέλα της πρωτοπόρου Γαλατάσαραϊ με την Κοτσαέλισπορ (1-1) την προηγούμενη αγωνιστική. Είναι στο «-2» από αυτή και παίζει νωρίτερα. Θέλει πάση θυσία τη νίκη για να την αγχώσει. Η Ρίζεσπορ από την άλλη, έχει απόσταση 11 βαθμών τόσο από την επικίνδυνη ζώνη, όσοκαι από τις ευρωπαϊκές θέσεις. Επομένως, δεν έχει κίνητρο, αφού απομένουν πέντε αγωνιστικές με την τωρινή. Ο «1» δίνει λιγότερο από το ψυχολογικό όριο του 1,50 και θα τον συνδυάσουμε με το Over. Τον επιβεβαίωσε η γηπεδούχος στα 12/13 εντός – εκτός με τη φιλοξενούμενη, καθώς και στα 9/10 που την υποδέχτηκε! Επίσης, η αντίπαλός της ηττήθηκε και σημειώθηκαν τουλάχιστον τρία γκολ στις 2/3 εξορμήσεις της.

ΛΕ ΜΑΝ – ΚΛΕΡΜΟΝ

Απομένουν τέσσερις αγωνιστικές με την τρέχουσα και η Λε Μαν είναι στο «-3» από τη δυάδα που οδηγεί απευθείας στην Α’ Γαλλίας. Η Κλερμόν από την άλλη, έχει διαφορά πέντε βαθμών από τα μπαράζ αποφυγής του υποβιβασμού και έξι από την επικίνδυνη ζώνη. Η γηπεδούχος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση με 4/5 νίκες εντός – εκτός, ενώ είναι αήττητη στην έδρα της από τις 12 Σεπτεμβρίου! Εκτοτε έχει 7-6-0! Επίσης, κέρδισε σε αυτή τη φιλοξενούμενη στα 2/3 που την υποδέχτηκε. Η Κλερμόν από την πλευρά της, μετράει 8/12 ήττες μέσα – έξω και 5/7 μακριά από τη βάση της. Είναι εμφανώς σε κάμψη και αναμένεται εύκολα ή δύσκολα να ηττηθεί στη Λε Μαν.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.00 328 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΡΙΖΕΣΠΟΡ 1+OV 1,85

21.00 348 ΛΕ ΜΑΝ – ΚΛΕΡΜΟΝ 1 1,71