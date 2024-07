Επιλογές από το Euro

Η Γερμανία ισοφάρισε στο 89’ την Ισπανία χθες το απόγευμα και επιβεβαίωσε το G/G του 1,75. Επίσης, βγήκε εύκολα το «Χ» ημίχρονο στην αναμέτρηση της Πορτογαλίας με τη Γαλλία το βράδυ. Από εκεί και πέρα, ολοκληρώνεται απόψε η φάση των «8» στο Euro. Δύο είναι και πάλι οι επιλογές μας.

ΑΓΓΛΙΑ – ΕΛΒΕΤΙΑ

Η Αγγλία έχει απογοητεύσει πλήρως με την εικόνα της μέχρι τώρα στο τουρνουά. Εάν δεν ήταν στο εύκολο «ταμπλό», θα είχε πάει ήδη σπίτι της. Στη φάση των «16» απέκλεισε με τα χίλια ζόρια τη Σλοβακία (2-1 στην παράταση) σε ένα ματς το οποίο οδήγησε στην παράταση με απίθανο ψαλιδάκι του Μπέλιγχαμ στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων. Σήμερα ανεβαίνει ο συντελεστής δυσκολίας, καθώς η Ελβετία είναι μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις του Euro. Στον όμιλό της νίκησε εύκολα 3-1 την Ουγγαρία, έφερε ένα «σβηστό» 1-1 με τη Σκωτία και ισοφαρίστηκε στο 90+2’ από τη Γερμανία (1-1). Επίσης, στους «16»… καθάρισε σαν αυγό την πανίσχυρη Ιταλία (2-0). Το μόνο που δεν έχει υπέρ της στην αναμέτρηση με τους Άγγλους είναι η παράδοση, καθώς μετράει 0-3-10 στα τελευταία 13 παιχνίδια που τους αντιμετώπισε. Από την άλλη, όμως, δεν έχασε στα 4/4 «νοκ-άουτ» ματς που έδωσε στην ιστορία της διοργάνωσης. Μπορεί να κοιτάξει στα μάτια την αντίπαλό της και θα την ποντάρουμε να μην ηττηθεί στην κανονική διάρκεια.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΤΟΥΡΚΙΑ

Η Ολλανδία είναι σαφώς το φαβορί στον αποψινό αγώνα, αλλά η απόδοση της νίκης της (1,55 μέσο όρο) κρίνεται χαμηλή για προημιτελική φάση του Euro. Η Τουρκία, άλλωστε, προέρχεται από μεγάλη επιτυχία επί της Αυστρίας (2-1), η οποία είχε νικήσει 3-2 τους Ολλανδούς στη φάση των ομίλων! Επομένως, δε θα μπλέξουμε με σημεία. Θα βάλουμε, όμως, το Over, το οποίο έφεραν στα 3/3 μεταξύ τους παιχνίδια. Επίσης, η τυπικά γηπεδούχος μετράει 8/9 σε επίσημα και μη ματς, καθώς και 3/4 στο Euro. Ήταν Under μόνο το 90λεπτο με τη Γαλλία (0-0) όπου αμφότερες οι ομάδες βολεύονταν με τον βαθμό. Όσον αφορά στην τυπικά φιλοξενούμενη, έχει 4/4 Over στο Euro σκοράροντας στα τρία εξ αυτών.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.00 110 ΑΓΓΛΙΑ – ΕΛΒΕΤΙΑ Χ2 (Δ.Ε.) 1,71

22.00 111 ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΤΟΥΡΚΙΑ OVER 1,80