Επιλογές από Αγγλία και Ιταλία

Το G/G στο Μπρέντφορντ – Γουλβς (2-2) πέρασε από το ημίχρονο χθες. Η απόδοση ήταν 1,78. Επίσης, έγινε G/G και το Βαγεκάνο – Λεβάντε (1-1) στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων! Η τιμή εδώ ήταν 1,90. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Αγγλίας και τη Β’ Ιταλίας.

ΡΕΤΖΙΑΝΑ – ΜΟΝΤΣΑ

Η Μόντσα προέρχεται από το τεράστιο 3-0 στην Παλέρμο, η οποία συγκαταλέγεται στα φαβορί για την άνοδο. Το ίδιο ισχύει και για εκείνη βέβαια, καθώς βρίσκεται μέσα στη δυάδα που οδηγεί απευθείας στο Καμπιονάτο. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση έχοντας 8-1-1 στα τελευταία 10 ματς ανεξαρτήτως έδρας και 3-1-1 στα πέντε πιο πρόσφατα μακριά από τη βάση της. Επισκέπτεται τώρα τη Ρετζιάνα, η οποία διασύρθηκε στην Πάρμα με 4-1. Ένα αποτέλεσμα που τη διατήρησε στην επικίνδυνη ζώνη. Επίσης, ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα της εντός – εκτός. Επιπλέον, δε… στρίβει στο «σπίτι» της, καθώς «τρέχει» σερί 1-2-5. Η αλλαγή προπονητή δεν την έχει βοηθήσει και απόψε αναμένεται να υποκύψει στη φορμαρισμένη αντίπαλό της.

ΛΟΥΤΟΝ – ΕΞΕΤΕΡ

Η Λούτον πήρε σημαντικό «διπλό» στη Γουίκομ με 2-1 την προηγούμενη αγωνιστική και παρέμεινε «ζωντανή» στη μάχη για τα πλέι οφ ανόδου. Είναι στο «-5» τώρα και για να έχει αντίκρισμα το τελευταίο της «τρίποντο» θα πρέπει να κερδίσει την Έξετερ, η οποία συμπλήρωσε 11 αγώνες δίχως νίκη με το εντός έδρας 0-4 κόντρα στην Κάρντιφ. Αυτή μάλιστα ήταν η τέταρτη ήττα στα τελευταία πέντε ματς με τον απολογισμός της στα 4-12 γκολ! Επίσης, έχασε στις 3/4 επισκέψεις στη νυν αντίπαλό της. Αναμένεται να συμβεί κάτι ανάλογο από απόψε, αφού η ψυχολογία της είναι κάκιστη, αφού απέχει πλέον μόλις τέσσερις βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού.

21.00 813 ΡΕΤΖΙΑΝΑ – ΜΟΝΤΣΑ 2 1,75

21.45 823 ΛΟΥΤΟΝ – ΕΞΕΤΕΡ 1 1,71