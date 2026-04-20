Δυάδα από Ιταλία και Αγγλία

Στο ταμείο οδήγησαν χτες οι προτάσεις της στήλης! Πέρασε η τριάδα με τον «άσο» της Μάντσεστερ Σίτι (1,87) στο ντέρμπι με την Άρσεναλ και τα Over στα παιχνίδια Φράιμπουργκ-Χαϊντενχάιμ (1,57) και Παρί Σεν Ζερμέν-Λυών (1,42) και έδωσε απόδοση 4,17!

Δύσκολα είναι τα σημερινά παιχνίδια σε Ιταλία και Αγγλία. Το δείχνουν και οι αποδόσεις. Η Λέτσε κινδυνεύει με υποβιβασμό και χρειάζεται βαθμό ή βαθμούς στο ματς με τη Φιορεντίνα η οποία έχει 8 πόντους περισσότερους και με τις τελευταίες επιτυχίες της απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη.

Λογικά θα πάει κλειστά αυτό το παιχνίδι. Η Φιορεντίνα έχει το προβάδισμα αλλά δεν την «χαλάει» και η ισοπαλία αφού θα την κρατήσει σε απόσταση ασφαλείας από την επικίνδυνη ζώνη. Ποντάρουμε στη διπλή ευκαιρία Χ2 μαζί με το Under 3,5.

Στην Premier League η Γουέστ Χαμ παλεύει για να παραμείνει στην κατηγορία. Την ευνόησε η ισοπαλία 2-2 που έφερε το Σάββατο η Τότεναμ με την Μπράιτον, αφού την κράτησε πάνω από τη διαχωριστική γραμμή. Αν δεν δεχόταν την ισοφάριση η Τότεναμ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων θα βρισκόταν 1 βαθμό της ενώ τώρα είναι στο +1.

Η γηπεδούχος πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Conference League και στο πρωτάθλημα μετράει 2 νίκες και μία ισοπαλία στα 3 τελευταία ματς. Δεν έχει πάντως βαθμολογικό κίνητρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αδιαφορήσει. Η Γουέστ Χαμ «καίγεται» για βαθμούς και μπορεί να φύγει αήττητη από την έδρα της Κρίσταλ Πάλας, στην οποία πέρσι πήρε τη νίκη με 0-2.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

864 (21:45) ΛΕΤΣΕ-ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ Χ2Δ+UNDER 3,5 1,70

866 (22:00) ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ Χ2Δ 1,57