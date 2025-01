Δυάδα από Γαλλία και Ισπανία

To Over πέρασε την Πέμπτη στο ντέρμπι της Premiership Σκωτίας, Ρέιντζερς-Σέλτικ (3-0). Στον ημιτελικό του Super Cup Ιταλίας, η Ίντερ σταμάτησε στα 2 γκολ, κέρδισε με 2-0 την Αταλάντα και δεν έγινε και το δεύτερο Over.

Με επιλογές από τη Γαλλία και την Ισπανία είναι οι σημερινές προτάσεις. Έχει ρίσκο ο «άσος» της Νις στο ματς με τη Ρεν, αλλά και μεγάλη απόδοση. Είναι αήττητη εντός έδρας με 4 νίκες και 3 ισοπαλίες και θέλει να παραμείνει στις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη.

Η Ρεν βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία και αυτό το οφείλει στις εκτός έδρας αποτυχίες της. Σε 7 παιχνίδια μακριά από το γήπεδό της έχει πάρει μόλις 1 βαθμό, στο 1-1 με την Μπρεστ. Στις 2 τελευταίες επισκέψεις της στην έδρα της Νις ηττήθηκε με 2-1 και 2-0.

Στην Ισπανία η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στη 2η θέση με 1 βαθμό λιγότερο από την Ατλέτικο Μαδρίτης και 2 περισσότερους από την Μπαρτσελόνα. Χρειάζεται τη νίκη στο σημερινό εκτός έδρας ματς κόντρα στη Βαλένθια για να ανέβει στην κορυφή.

Κινδυνεύει με υποβιβασμό η Βαλένθια και ισοβαθμεί στην τελευταία θέση με τη Ρεάλ Βαγιαδολίδ. «Καίγεται» για βαθμούς και προέρχεται από την εντός έδρας ισοπαλία 2-2 με την Αλαβές. Αυτό ήταν το 3ο Over που έφερε στα 4 τελευταία ματς στο γήπεδό της.

Η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε με 4-2 τη Σεβίλλη και συμπλήρωσε 4 σερί Over. Πάνω από 2 γκολ σημειώθηκαν και στις 5 τελευταίες εξόδους της, ενώ πέρσι έφερε ισοπαλία με 2-2 στη Βαλένθια. Ποντάρουμε στα πολλά γκολ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

282 (22:00) ΝΙΣ-ΡΕΝ 1 2,22

283 (22:00) ΒΑΛΕΝΘΙΑ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ OVER 1,68