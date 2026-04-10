Δυάδα από Γαλλία και Αγγλία

Δύο «άσους» με μεγάλες αποδόσεις είχαμε επιλέξει χτες από το Europa League. Η Φράιμπουργκ κέρδισε με 3-0 τη Θέλτα και πέρασε ο «άσος» της. Η Πόρτο όμως, αν και προηγήθηκε στο ματς με την Νότιγχαμ Φόρεστ, ισοφαρίστηκε αμέσως και παρότι δημιούργησε πολλές ευκαιρίες δεν κατάφερε να πετύχει δεύτερο γκολ για να πάρει τη νίκη.

Επιστρέφουν από σήμερα τα πρωταθλήματα και οι επιλογές μας είναι 1 «διπλό» από την Γαλλία και 1 «άσος» από την Αγγλία με καλές αποδόσεις. Επτά σερί νίκες έχει πετύχει η Μονακό και ανεβαίνει συνέχεια στη βαθμολογία με στόχο να πάρει το εισιτήριο για το Champions League. Στην προηγούμενη αγωνιστική κέρδισε με 2-1 την Μαρσέιγ και την έπιασε στην 4η θέση. Με τη φόρα που έχει πάρει πιστεύουμε ότι θα περάσει νικηφόρα και από την έδρα της Παρί.

Το παιχνίδι είναι δύσκολο γι’ αυτό έχει μεγάλη απόδοση το «διπλό». Η Παρί με το 1-1 που πήρε στην έδρα της Λοριάν συμπλήρωσε 6 αγωνιστικές χωρίς ήττα (0-2-4). Πλέον είναι άνετη βαθμολογικά, στο +9 από τη διαχωριστική γραμμή. Η Μονακό χρειάζεται τη νίκη για να παραμείνει σε τροχιά Champions League και είναι ικανή να «σπάσει» το αήττητο σερί της Παρί.

Μεγάλη ανάγκη τους βαθμούς έχει στην Premier League η Γουέστ Χαμ. Παραμένει κάτω από τη γραμμή του υποβιβασμού, με 1 βαθμό διαφορά από την Τότεναμ, 3 από την Νότιγχαμ Φόρεστ και 4 από τη Λιντς. Θα δώσει μεγάλη μάχη για να παραμείνει στην κατηγορία και 1 από τα ματς που έχει «σημαδέψει» για να κερδίσει είναι το σημερινό με την ουραγό της βαθμολογίας και καταδικασμένη σε υποβιβασμό Γουλβς.

Παλεύει σε όλα τα παιχνίδια της και κάνει ζημιές η Γουλβς παρότι έχει πέσει. Πήρε ισοπαλία με 2-2 στην έδρα της Μπρέντφορντ, συμπλήρωσε 3 ματς αήττητη κι έχει μόλις μία ήττα στις 6 τελευταίες αγωνιστικές. Η Γουέστ Χαμ όμως «καίγεται» για τους βαθμούς και μετράει 5 συνεχόμενες νίκες εντός έδρας κόντρα στη Γουλβς. Ποντάρουμε στον «άσο».

H ΠΡΟΤΑΣΗ

259 (20:00) ΠΑΡΙ-ΜΟΝΑΚΟ 2 1,98

311 (22:00) ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ-ΓΟΥΛΒΣ 1 1,78