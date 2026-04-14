«Διπλά» με μεγάλες αποδόσεις!

Οι προτάσεις της στήλης πέρασαν την Κυριακή! Η δυάδα με τα «διπλά» της Λιλ (2,27) κόντρα στην Τουλούζ και της Ίντερ (2,32) στο ματς με την Κόμο έδωσε απόδοση 5,27!

Το Champions League επιστρέφει σήμερα και κρίνονται τα 2 πρώτα εισιτήρια για την ημιτελική φάση. Προβάδισμα για την πρόκριση απέκτησαν η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Παρί Σεν Ζερμέν χάρη στις νίκες τους, με το ίδιο σκορ 2-0, στα πρώτα ματς. Η Ατλέτικο εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική υπεροχή που απέκτησε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου στη Βαρκελώνη.

Το «χτύπημα» ήταν διπλό για την Μπαρτσελόνα αφού έμεινε με 10 παίκτες και δέχτηκε γκολ. Δεν μπόρεσε να σκοράρει με παίκτη λιγότερο στο δεύτερο μέρος. Δέχτηκε και δεύτερο γκολ και τώρα χρειάζεται νίκη με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά στη Βαρκελώνη για να πάει το ματς στην παράταση. Η Ατλέτικο προκρίνεται ακόμα και να ηττηθεί με 1 γκολ διαφορά. Η αποστολή της Μπαρτσελόνα είναι πολύ δύσκολη αλλά μπορεί να πάρει τη νίκη στη Μαδρίτη. Ποντάρουμε στο «διπλό» της.

Δύσκολο έργο έχει και η Λίβερπουλ κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν. Δεν της αρκεί απλή νίκη, αλλά και αυτή χρειάζεται να κερδίσει με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά. Η Παρί μπορεί να σκοράρει και στο Anfield. Η Λίβερπουλ είναι υποχρεωμένη να ρισκάρει και θα βγει στην επίθεση από το ξεκίνημα. Το σκορ είναι πιθανό να ξεφύγει σε αυτό το ματς. Λογικά θα σημειωθούν πάνω από 2 γκολ. Το Over δείχνει να είναι καλή επιλογή.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

164 (22:00) ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2 1,84

165 (22:00) ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ OVER 1,45