«Άσος» η Σαουθάμπτον

H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπέστη απρόσμενη εντός έδρας ήττα με 2-1 από τη Λιντς χθες. Επίσης, έχασε και η Λάτσιο στη Φιορεντίνα (0-1). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Τσάμπιονσιπ Αγγλίας και την Α’ Σκωτίας.

ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ – ΙΝΒΕΡΝΕΣ

Εξ αναβολής παιχνίδι στην Α’ Σκωτίας με την Πίτερχεντ να είναι στο «-7» από τα πλέι οφ ανόδου και την Ινβερνές στο «-2» από την 1η θέση που οδηγεί απευθείας στην Τσάμπιονσιπ. Η φιλοξενούμενη είναι το φαβορί στην αναμέτρηση, αλλά το «2» δίνει λίγο, καθώς κάνει… νερά στα τελευταία παιχνίδια (0-3-1). Θα πάμε στο G/G, το οποίο έφερε η Ινβερνές στους επτά πιο πρόσφατους αγώνες της ανεξαρτήτως έδρας, καθώς και στις 3/3 εξορμήσεις της. Επίσης, σκόραρε στις 8/10 εξόδους ανεξαρτήτως αντιπάλου και στις 3/4 επισκέψεις της στην Πίτερχεντ. Η γηπεδούχος από την άλλη, μετράει 11/13 G/G μέσα – έξω και 8/10 στο «σπίτι» της όπου βρήκε δίχτυα στα 18/22 φετινά της ματς σε όλες τις διοργανώσεις!

ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ – ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ

Εξ αναβολής αναμέτρηση για την Τσάμπιονσιπ Αγγλίας. Η Σαουθάμπτον είναι 5η και στο «-6» από τη δυάδα που οδηγεί απευθείας στην Πρέμιερ Λιγκ, ενώ η Μπλάκμπερν βρίσκεται στο «+4» από την επικίνδυνη ζώνη. Η φιλοξενούμενη πληρώνει το ντεφορμάρισμά της, καθώς έχει δύο νίκες στα τελευταία εννέα ματς ανεξαρτήτως έδρας. Επίσης, έχασε στις 3/3 επισκέψεις στην αποψινή αντίπαλό της. Έχει πάντως «βαριά« φανέλα και λογικά θα τη σκαπουλάρει στο τέλος. Η γηπεδούχος πάλι, μετράει έξι σερί νίκες και 14-3-0 στα 17 πιο πρόσφατα ματς εντός – εκτός! Επιπλέον, κέρδισε τα 8/9 στη βάση της. Μπορεί αμφότερες οι ομάδες να έχουν μεγάλο βαθμολογικό κίνητρο, η φόρμα της Σαουθάμπτον όμως μάς οδηγεί στο να ποντάρουμε τη νίκη της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 161 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ – ΙΝΒΕΡΝΕΣ G/G 1,85

22.00 163 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ – ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 1 1,63