«2+Ov 1,5» η Μπόντο Γκλιμτ

H Σαουθάμπτον δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα χθες με τη Μπλάκμπερν (3-0). Ο «1» πλήρωνε 1,60. Το Πίτερχεντ – Ινβερνές όμως έληξε No Goal (2-0 η φιλοξενούμενη).

Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Νορβηγίας και το Κόπα Λιμπερταδόρες.

ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ – ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ

Η Σάρπσμποργκ ξεκίνησε τη σεζόν με αποκλεισμό στο Κύπελλο και 1-1-1 στο πρωτάθλημα. Δύσκολη χρονιά την περιμένει και μοναδικός στόχος είναι η αποφυγή του υποβιβασμού. Η Μπόντο Γκλιμτ από την άλλη, προέρχεται από συντριβή 5-0 από τη Βίκινγκ, ένα αποτέλεσμα που δεν ήχησε καλά στα αυτιά κανενός, καθώς φέτος θα παλέψει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το οποίο έχασε οριακά πέρυσι. Η νίκη απέναντι σε ομάδες επιπέδου Σάρσπσμποργκ αποτελεί αυτοσκοπό για εκείνη. Το «διπλό» δίνει κάτω από 1,50 και το συνδυάζουμε με το Ov 1,5 για να ανεβάσουμε την απόδοση. Το επιβεβαίωσε στις 5/6 επισκέψεις στην έδρα της νυν αντιπάλου της.

ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ – ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ

Αναμέτρηση για 4ο όμιλο στο Κόπα Λιμπερταδόρες. Η Κρουζέιρο έφυγε με μεγάλο «διπλό» από την Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ (1-0) την 1η αγωνιστική, ενώ η Ουνιβερσιδάδ ντε Κατόλικα ηττήθηκε 2-1 από την Μπόκα Τζούνιορς δείχνοντας τη διαφορά επιπέδου που υπάρχει ανάμεσα στο χιλιανό και το αργεντίνικο ποδόσφαιρο. Το ίδιο ισχύει και εδώ, καθώς το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα είναι εμφανώς ανώτερο. Δύο είναι τα στοιχεία που συνηγορούν περαιτέρω σε αυτό. Το πρώτο, ότι η Κρουζέιρο μετράει 14-3-0 εντός έδρας με χιλιανές ομάδες! Το δεύτερο, ότι η Κατόλικα έχει 7/7 ήττες επί βραζιλιάνικου εδάφους! Η αποστολή της θα είναι εξίσου δύσκολη απόψε. Ο «1» δίνει λιγότερο από το ψυχολογικό όριο του 1,50 και θα τον συνδυάσουμε με το Ov 1,5. Το επιβεβαίωσε η γηπεδούχος στα 2/2 ματς στη βάση της, ενώ η φιλοξενούμενη έχασε με Ov 1,5 στις 6/7 επισκέψεις στη Βραζιλία!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.00 198 ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ – ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ 2+OV 1,5 1,55

01.00 210 ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ – ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ 1+OV 1,5 1,91