«1» dnb η Σαχτάρ Ντόνετσκ

Το Γκεζτέπε – Γαλατάσαραϊ έληξε 1-3 χθες και πέρασε το G/G του 1,71. Το Ατρόμητος – Κηφισιά όμως έμεινε στο 0-0. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από τα Γιουρόπα και Κόνφερενς Λιγκ.

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ – ΘΕΛΤΑ

Πρώτο παιχνίδι για τα προημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ. Η Φράιμπουργκ ξεπέρασε το εμπόδιο της Γκενκ (0-1, 5-1) στους «16» και η Θέλτα της Λυών (1-1, 2-0). Από τη Γερμανία η γηπεδούχος, από την Ισπανία η φιλοξενούμενη, σκοράρουν με ευκολία και θα πάμε στο G/G ή Over. Η Φράιμπουργκ μετράει 3/3 εντός – εκτός και 7/10 στη βάση της. Σε αυτή σκόραρε στα 19/20 φετινά παιχνίδια! Η Θέλτα από την πλευρά της, έχει 6/7 μέσα – έξω και 7/9 μακριά από το «σπίτι» της. Επίσης, βρήκε δίχτυα στις 22 από τις 24 φετινές εξόδους σε όλες τις διοργανώσεις! Μία εξ αυτών ήταν επί γερμανικού εδάφους για τη League Phase όπου έχασε 2-1 από τη Στουτγάρδη.

ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ – ΑΛΚΜΑΑΡ

Πρώτη αναμέτρηση για τη φάση των «8» του Κόνφερενς Λιγκ. Διεξάγεται στην Κρακοβία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Στον προηγούμενο γύρο η Σαχτάρ Ντόνετσκ απέκλεισε τη Λεχ Πόζναν κερδίζοντας 3-1 εκτός έδρας και χάνοντας 2-1 στον επαναληπτικό. Η Άλκμααρ από την πλευρά της, νίκησε και στα δύο ματς τη Σπάρτα Πράγας (2-1, 4-0). Θα ποντάρουμε τον «1» στο dnb που σημαίνει ότι σε περίπτωση ισοπαλίας επιστρέφεται το ποντάρισμα. Η τυπικά γηπεδούχος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση έχοντας 13-3-1 στα τελευταία 17 παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης! Η ήττα δηλαδή ήταν στο εν μέρει αδιάφορο 90λεπτο με τη Λεχ Πόζναν! Επίσης, στον τρέχον θεσμό έχει σερί 4-1-1. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, παρουσιάζει αρκετές αδυναμίες όταν φεύγει από τη βάση της, καθώς ηττήθηκε στις 9/14 εξορμήσεις ανεξαρτήτως διοργάνωσης και στις 3/5 εξόδους στο Κόνφερενς. Περιμένουμε να τα βρει σκούρα με τη δυνατή Σαχτάρ.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

22.00 223 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ – ΘΕΛΤΑ G/G ή OV 1,60

22.00 226 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ – ΑΛΚΜΑΑΡ 1 DNB 1,85