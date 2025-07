Το ενδεχόμενο λήψης νομικών μέτρων ώστε η βρετανική κυβέρνηση και το Βρετανικό Μουσείο να αποτραπούν από μελλοντικές διαπραγματεύσεις για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στη γενέθλια γη τους περιλαμβάνει σχετική επιστολή. Την υπογράφουν 34 άτομα, μεταξύ των οποίων η πρώην πρωθυπουργός Λις Τρας, ο ιστορικός Ντέιβιντ Στάρκι και ο Τζον Ρέντγουντ, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι το Βρετανικό Μουσείο συμμετέχει σε μια «επιταχυνόμενη εκστρατεία» για τη μη επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα.

Η επιστολή, την οποία είδε αποκλειστικά το Sky News και η οποία εστάλη στον Κιρ Στάρμερ, την υπουργό Πολιτισμού Λίζα Νάντι και τους διαχειριστές του Βρετανικού Μουσείου, αναφέρει ότι «θα χρειαστεί μεταρρύθμιση». Λέει ότι ορισμένοι διαχειριστές του Βρετανικού Μουσείου «ίσως χρειαστεί να εξετάσουν τη θέση τους» και ζητά να σταματήσουν κάθε διαπραγμάτευση για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα αλλιώς θα κινδυνεύσουν με νομικές προσφυγές.

Former prime minister Liz Truss, historian Dr David Starkey and Sir John Redwood are among 34 signatories to a letter alleging the British Museum is part of a "covert" and "accelerating campaign" to return the Elgin Marbles to Greece.



