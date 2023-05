Σε πλατφόρμα streaming το «Αvatar: The Way of Water»

Στις 7 Ιουνίου θα κάνει πρεμιέρα από το Max και το Disney Plus, η ταινία «Αvatar: The Way of Water» του Τζέιμς Κάμερον, το σίκουελ με εισπράξεις πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, αναφέρει σε ανακοίνωση της η Warner Bros.

Η κυκλοφορία της ταινίας σε πλατφόρμα streaming γίνεται δεκατρία χρόνια μετά το πρώτο «Άβαταρ», η ταινία «Αvatar: The Way of Water» ξετυλίγει την ιστορία της οικογένειας Σάλι (Τζέικ, Νεϊτίρι και τα παιδιά τους) καθώς εγκαταλείπουν τα σπίτια τους προς άγνωστες περιοχές της Πανδώρας. Όταν μια απειλή από το παρελθόν εμφανίζεται ξανά, ο Τζέικ αναγκάζεται και πάλι να δώσει μια νέα μάχη.

Η ταινία διαρκεί 192 λεπτά, πρωταγωνιστούν –μεταξύ άλλων– οι Σαμ Γουόρθινγκτον (Sam Worthington), Ζόε Σαλντάνα (Zoe Saldaña), Σιγκούρνι Γουίβερ (Sigourney Weaver), Στίβεν Λανγκ (Stephen Lang) και Κέιτ Γουίνσλετ (Kate Winslet).

Υπενθυμίζεται ότι η ταινία προβλήθηκε στους κινηματογράφους τον περασμένο Δεκέμβριο, και έλαβε τον τίτλο της πιο κερδοφόρας ταινίας για το 2022. Συγκέντρωσε δε, τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ και κέρδισε το Όσκαρ καλύτερων οπτικών εφέ.

Όσο για την επόμενη ταινία της προκειμένης κινηματογραφικής σειράς, «Avatar 3» του Τζέιμς Κάμερον έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 20 Δεκεμβρίου 2024. Τα υπόλοιπα σίκουελς αναμένονται το 2026 και 2028 αντίστοιχα.