Η Έλλη Παρασκευοπούλου ξέρει τα Your Wow Colors που μεταμορφώνουν εμφάνιση και διάθεση

Η εικόνα που αντικρίζουμε στον καθρέφτη δεν είναι ποτέ ουδέτερη, είναι ένας σιωπηλός διάλογος ανάμεσα στο φως, το χρώμα και την αυτοαντίληψή μας. Σε μια εποχή όπου η αισθητική συνδέεται όλο και περισσότερο με την αυτοπεποίθηση και την προσωπική έκφραση, η ανάλυση χρώματος αποκτά μια ιδιαίτερη, σχεδόν αποκαλυπτική διάσταση. Ποια χρώματα μάς «ανήκουν» πραγματικά; Και πώς μπορούν να μεταμορφώσουν όχι μόνο την εικόνα, αλλά και τη διάθεσή μας;

Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά η Έλλη Παρασκευοπούλου, ιδρύτρια της πλατφόρμας «Your Wow Colors», η οποία προσεγγίζει το χρώμα όχι ως απλή τάση, αλλά ως εργαλείο αυτογνωσίας. Μέσα από την εμπειρία, τη μεθοδικότητά της και την αγάπη της για το κομψό και το αρμονικό, μας εξηγεί πώς η σωστή χρωματική παλέτα μπορεί να αναδείξει τα χαρακτηριστικά, να ενισχύσει την παρουσία και –το σημαντικότερο– να επαναπροσδιορίσει τη σχέση μας με τον εαυτό μας. «Όταν φοράμε τα σωστά χρώματα, το πρόσωπο δείχνει πιο φωτεινό και ξεκούραστο, τα χαρακτηριστικά «ζωντανεύουν» και συνολικά η εικόνα γίνεται πιο αρμονική». Πιστοποιημένη color analyst, η κυρία Παρασκευοπούλου μιλάει στο Liberal.gr για τη δύναμη του χρώματος, το μεγάλο μυστικό της ομορφιάς.

Συνέντευξη στη Δέσποινα Κουτσομητροπούλου

Πώς γεννήθηκε η ιδέα της υπηρεσίας Your Wow Colors; Εκτός από τις σπουδές σας στο Πάντειο (Τμήμα, Επικοινωνίας και Πολιτισμού) έχετε σπουδάσει διαφήμιση και styling στην Pansik και είστε και πιστοποιημένη color analyst. Προϋπήρχε η αγάπη για τη μόδα και στο στιλ; Και τι σημαίνει πιστοποίηση στην χρωματική ανάλυση;

Η ιδέα του Your Wow Colors γεννήθηκε αρχικά ως ένα προσωπικό χόμπι και πάθος. Από την αρχή υπήρχε μια έντονη αγάπη για τη μόδα και το στιλ, η οποία με συνόδευε από πολύ μικρή ηλικία. Μεγάλωσα με μια πολύ «κοκέτα» μητέρα, την οποία θαύμαζα για το προσωπικό της στιλ, και έτσι το ενδιαφέρον για την εικόνα και την αισθητική μπήκε πολύ νωρίς στη ζωή μου. Τα ταξίδια μας στην Ιταλία και η επαφή με boutique και διαφορετικές αισθητικές ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο αυτό το «μικρόβιο».

Στην πορεία, δοκίμασα και επιχειρηματικά βήματα στον χώρο της μόδας, ξεκινώντας με σανδάλια και κοσμήματα, ενώ υπήρξε και η σκέψη να δημιουργήσω τη δική μου σειρά μαγιό. Αν και τότε δεν προχώρησε, κυρίως λόγω δυσκολιών στην παραγωγή και στο κόστος, αυτή η εμπειρία επιβεβαίωσε πόσο πολύ με εκφράζει ο χώρος της μόδας. Όταν αργότερα είδα την ανάπτυξη αντίστοιχων brands στην Ελλάδα, συνειδητοποίησα ότι υπήρχε ένα κενό που θα μπορούσα να είχα καλύψει και αυτό λειτούργησε ως ένα επιπλέον κίνητρο να κυνηγήσω πιο συνειδητά το πάθος μου.

Έτσι, όταν διαπίστωσα ότι το ελληνικό κοινό ανταποκρίνεται πολύ θετικά στο color analysis, αποφάσισα να το εξελίξω από χόμπι σε επαγγελματική δραστηριότητα, δημιουργώντας το Your Wow Colors.

Όσον αφορά την πιστοποίηση στη χρωματική ανάλυση, δεν υπάρχει ένας ενιαίος, επίσημος παγκόσμιος φορέας. Η πιστοποίηση σημαίνει ότι έχεις λάβει ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη εκπαίδευση από επαγγελματία color analyst. Από εκεί και πέρα, η εξέλιξη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην προσωπική μελέτη, την πρακτική εμπειρία και τη συνεχή ενημέρωση, καθώς πρόκειται για έναν δυναμικό και εξελισσόμενο τομέα.

Μέσω της πλατφόρμας Your Wow Colors προσφέρετε εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την σωστή επιλογή της χρωματικής παλέτας που ταιριάζει σε κάθε γυναίκα. Βελτιώνετε παράλληλα την γκαρνταρόμπα της αλλά και το στιλ της ξεχωριστά, το μακιγιάζ της, τα κοσμήματα της, ακόμα και τα γυαλιά οράσεως ή ηλίου που της ταιριάζουν;

Προσφέρω μέσω του Instagram account μου @your_wow_colors online χρωματική ανάλυση, η οποία είναι και η βάση για οτιδήποτε αφορά το προσωπικό στιλ. Συγκεκριμένα, κάθε πελάτισσα λαμβάνει ένα αναλυτικό guide μέσω email με τα χρώματα που την κολακεύουν περισσότερο σε ρούχα, μαλλιά, μακιγιάζ, κοσμήματα και γενικά σε οτιδήποτε φοριέται κοντά ή πάνω στο πρόσωπο.

Η σωστή χρωματική παλέτα μπορεί να αναδείξει άμεσα την εικόνα μιας γυναίκας, να φωτίσει το πρόσωπό της και να κάνει τις επιλογές της πολύ πιο στοχευμένες και εύκολες.

Παράλληλα, έχω δημιουργήσει και δύο νέες, εξειδικευμένες υπηρεσίες που συμπληρώνουν τη συνολική εικόνα:

Το Your Wow Silhouette, όπου η κάθε γυναίκα λαμβάνει έναν πρακτικό οδηγό βασισμένο στον σωματότυπό της με συγκεκριμένες προτάσεις για το τι της ταιριάζει, όπως γραμμές ρούχων, παντελόνια, εφαρμογές, αλλά και έξυπνα styling tips που αναδεικνύουν τα δυνατά της σημεία.

Και το Your Wow Hair & Glasses Shapes, όπου με βάση το σχήμα του προσώπου της προτείνω τα ιδανικά κουρέματα και τα σχήματα γυαλιών (οράσεως ή ηλίου) που της ταιριάζουν απόλυτα.

Στόχος μου είναι κάθε γυναίκα να έχει μια ολοκληρωμένη καθοδήγηση που να μπορεί να εφαρμόσει εύκολα στην καθημερινότητά της, ώστε να νιώθει σίγουρη και να αναδεικνύει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού της!

Οι άνθρωποι χωρίζονται σε «χρωματικές εποχές»;

Ναι, στη χρωματική ανάλυση οι άνθρωποι χωρίζονται σε «χρωματικές εποχές», ένα σύστημα που βασίζεται στα φυσικά χαρακτηριστικά τους όπως ο τόνος της επιδερμίδας, το χρώμα των ματιών και των μαλλιών. Οι βασικές κατηγορίες είναι τέσσερις: Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο και Χειμώνας, και κάθε μία αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη παλέτα χρωμάτων που αναδεικνύει το πρόσωπο. Με τη σωστή επιλογή χρωμάτων, η επιδερμίδα δείχνει πιο φωτεινή, τα μάτια πιο έντονα και συνολικά η εικόνα γίνεται πιο κομψή και ισορροπημένη, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Απευθύνεστε αποκλειστικά σε γυναίκες; Ποιες ηλικιακές ομάδες ενδιαφέρονται περισσότερο;

Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε όλους γυναίκες, άνδρες, αλλά και παιδιά, αρκεί να έχουν διαμορφωθεί πλήρως τα βασικά χαρακτηριστικά τους, όπως το χρώμα των ματιών. Ωστόσο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον προέρχεται από γυναίκες, κυρίως ηλικιών 30 έως 50, που θέλουν να αναβαθμίσουν την εικόνα τους, να οργανώσουν πιο σωστά την γκαρνταρόμπα τους και να κάνουν πιο στοχευμένες αγορές. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του κοινού μου είναι νέες μαμάδες μια κατηγορία με την οποία ταυτίζομαι απόλυτα, καθώς και εγώ βρέθηκα σε αυτή τη φάση όταν έκανα τη δική μου χρωματική ανάλυση. Είναι μια περίοδος αλλαγών, όπου πολλές γυναίκες θέλουν να ξαναβρούν το προσωπικό τους στιλ με έναν πιο πρακτικό και ουσιαστικό τρόπο.

Πώς η ανάλυση χρωμάτων μπορεί να επηρεάσει την αυτοεικόνα και να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση ενός ανθρώπου;

Η χρωματική ανάλυση έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση από όσο φαντάζεται κανείς, γιατί δεν αφορά μόνο την εικόνα, αλλά και το πώς νιώθει ένας άνθρωπος με τον εαυτό του. Όταν φοράμε τα σωστά χρώματα, το πρόσωπο δείχνει πιο φωτεινό και ξεκούραστο, τα χαρακτηριστικά «ζωντανεύουν» και συνολικά η εικόνα γίνεται πιο αρμονική. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να λαμβάνουμε πιο θετική ανταπόκριση από τους γύρω μας, αλλά κυρίως να νιώθουμε εμείς οι ίδιοι πιο άνετα και σίγουροι. Πολύ συχνά βλέπω γυναίκες που, απλά αλλάζοντας τα χρώματα που επιλέγουν, αποκτούν μια διαφορετική στάση απέναντι στον καθρέφτη και στον εαυτό τους. Αρχίζουν να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές, να ντύνονται πιο εύκολα και να νιώθουν ότι «τους ταιριάζει» αυτό που φοράνε. Στην ουσία, η χρωματική ανάλυση λειτουργεί σαν ένα εργαλείο που σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα τον εαυτό σου και να αναδείξεις τη φυσική σου ομορφιά χωρίς υπερβολή, αλλά με αυτοπεποίθηση και αυθεντικότητα.

Πού σας βρίσκουμε;

Προς το παρόν, μπορείτε να με βρείτε στο Instagram, στο @your_wow_colors, όπου μοιράζομαι καθημερινά χρήσιμο περιεχόμενο γύρω από τη χρωματική ανάλυση, το στιλ και πρακτικά tips που μπορεί να εφαρμόσει εύκολα κάθε γυναίκα.

