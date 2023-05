Επισκέπτης μουσείου προκάλεσε ζημιά σε αρχαίο δοχείο

Ένα δοχείο κρασιού από ορείχαλκο σε σχήμα κουκουβάγιας του 12ου ή 13ου αιώνα πΧ. είναι το αντικείμενο το οποίο υπέστη ζημιά αφότου σκόνταψε πάνω του, επισκέπτης. Το αρχαίο αντικείμενο εκτίθεται στο Ινστιτούτο Τέχνης της Μινεάπολης, συγκεκριμένα, στην είσοδο της έκθεσης «Eternal Offerings: Chinese Ritual Bronzes» (Αιώνιες Προσφορές: Χάλκινα Κινεζικά Τελετουργικά).

Όσο για το συμβάν, έγινε τον προηγούμενο μήνα, στις 9 Απριλίου, αναφέρει η Star Tribune, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το δε δοχείο, χρησιμοποιείτο την περίοδο της κινεζικής δυναστείας Σανγκ (περίπου 1600 -1046 π.Χ.), από τους αριστοκράτες, όταν μετείχαν σε τελετουργικές προσφορές για να τιμήσουν τους προγόνους τους.

