Έκθεση του Αδριανού στο Κολωνάκι

«The Thing in Itself» τιτλοφορείται η έκθεση ζωγραφικής του Αδριανού Σωτήρη που εγκαινιάζεται στην γκαλερί Contemporary Athens και περιλαμβάνει ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο της δουλειάς του με έργα στο πνεύμα του υπερρεαλισμού, καθώς και σε πιο κλασικές φόρμες, προσφέροντας στον επισκέπτη μια πανοραμική εικόνα του ζωγραφικής του. Ο τίτλος «έχω επηρεαστεί από το πράγμα, αυτό καθ’ αυτό (thing-in-itself)…», φανερώνει τους δεσμούς του καλλιτέχνη με την Καντιανή γνωσιολογία.

«The ages of Man», δίπτυχο, λάδι σε καμβά (120X390cm)

«Οι εικονογραφίες του ακολουθούν τους προσωπικούς του εικαστικούς κώδικες και κανόνες αισθητικής και ως αναπαραστάσεις μιας άλλης πραγματικότητας παρακινούν τον θεατή σε μια νέα αντίληψη πραγμάτων και χώρων» σημειώνει για τη δουλειά του η Λουίζα Καραπιδάκη που υπογράφει και την επιμέλεια της έκθεσης. Όπως η κα. Καραπιδάκη προσθέτει, «οι παραστατικές διατυπώσεις του με τις κλασικές αξίες της ζωγραφικής συνυπάρχουν με το υπερρεαλιστικό ύφος που διακατέχει το έργο του. Επινοεί περιβάλλοντα εξωπραγματικά σε ανύπαρκτους τόπους και αδήλωτους χρόνους και αφήνει να αιωρείται το μυστήριο της ίδιας της ύπαρξης.

»Αλληγορίες, μυθολογικές αφηγήσεις, συμπυκνωμένες σκέψεις, επιρροές φιλοσοφικών θεωριών, προσωπικές αναζητήσεις μορφοποιούνται στους καμβάδες του Αδριανού και συνοψίζουν έννοιες ή επαναδιατυπώνουν συλλογισμούς και νοήματα. Οι φαντασιακές, πολυσύνθετες έως και παραισθησιακές συνθέσεις του με τις δαιδαλώδεις συνειρμικές αναφορές παραπέμπουν στην Πυθαγόρεια και τη δυϊστική Πλατωνική φιλοσοφία, στην αισθητηριακή αντίληψη του Καντ, αλλά και σε κβαντικές θεωρίες.

Ο δυναμισμός της γραφής του προέρχεται από τις αδιάκοπες εικονογραφικές και μορφολογικές του δοκιμές, αλλά και τη συνθετική του δεινότητα, με τολμηρό συνδυασμό ετερόκλητων θεμάτων…

Παράλληλα ο Αδριανός φιλοτεχνεί μια εντελώς διαφορετική σε ύφος και έκφραση ενότητα με ανθρωποκεντρικά έργα πλημμυρισμένα στο φως και το χρώμα».

«Washing hands in bathroom», λάδι σε καμβά (90X70cm)

Αρέσκεται ακόμη και στις αντικατοπτρίσεις σωμάτων σε καθρέπτες: «Με συγκινεί το γεγονός ότι η οπτική μας αίσθηση μπορεί να ξεγελαστεί πλήρως από μια επίπεδη επιφάνεια. Δύο κόσμοι, ο ένας υπαρκτός και ο άλλος ανύπαρκτος, αυτή είναι η αντανάκλαση», περιγράφει ο δημιουργός.

«Playing under the Sun», λάδι σε καμβά (65X45cm)

Ο Αδριανός γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1977. Σπούδασε Ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας με καθηγητές τους Δημήτρη Μυταρά και Ζαχαρία Αρβανίτη, αποφοίτησε με άριστα το 2005 και δεύτερο πτυχίο στη Γλυπτική με τον Νίκο Τρανό, όπου και αποφοίτησε με άριστα το 2018. Από το 2022 είναι υποψήφιος διδάκτωρ της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε έξι ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 70 ομαδικές εκθέσεις. Έργα του βρίσκονται σε πολλές ιδιωτικές συλλογές και στο Εθνικό Μουσείο της Κίνας (Πεκίνο).

Αδριανός Σωτήρης, «The Thing in Itself».Contemporary Athens: Νεοφύτου Βάμβα 5, Κολωνάκι, από 28/3 έως 20/4/2024