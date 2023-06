Cured: Προβολή ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο του Athens Pride 2023

Με την προβολή του αμερικανικού βραβευμένου ντοκιμαντέρ «Cured» (2020, 80') συμμετέχει η Ελληνοαμερικανική Ένωση στις εκδηλώσεις του Athens Pride 2023, που συνεχίζονται έως τις 9 Ιουνίου.

Το ντοκιμαντέρ φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή των Μπέννεττ Σίνγκερ και Πάτρικ Σάμον, και περιγράφει τις κινητοποιήσεις της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας για να αφαιρεθεί η ομοφυλοφιλία από τις λίστες των ψυχικών διαταραχών του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου των Ψυχικών Διαταραχών (DSM).

Όταν αυτό επιτεύχθηκε, το 1973, ήταν ένα μεγάλο βήμα για τη διεκδίκηση των ίσων δικαιωμάτων, σημειώνουν οι διοργανωτές.

Το ντοκιμαντέρ προβάλλεται την Πέμπτη 8 Ιουνίου (19:00) με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στο θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα). Της προβολής θα ακολουθήσει συζήτηση με τα μέλη της OrlandoLGBT+ Αλεξάνδρα Βασιλείου, επαγγελματίας του Processwork και εκπαιδεύτρια ενηλίκων, και η κλινική ψυχολόγος Νάνσυ Παπαθανασίου.

Βραβεία

Με τέσσερα βραβεία έχει τιμηθεί το ντοκιμαντέρ των Σίνγκερ και Σάμον. Πρόκειται για το Βραβείο Κοινού για Καλύτερο Ντοκιμαντέρ (Frameline San Francisco International LGBTQ+ Film Festival 2020), Βραβείο Κοινού για Καλύτερο Ντοκιμαντέρ (NewFest: The New York LGBTQ Film Festival 2020), Βραβείο Κοινού για Καλύτερο Ντοκιμαντέρ (ImageOut: The Rochester LGBT Film Festival 2020) και Βραβείο Κριτικής Επιτροπής Καλύτερου Ντοκιμαντέρ (Movies International Film Festival in North Carolina 2020).

«Cured» - 8 Ιουνίου 2023, 19:00, Θέατρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22), είσοδος ελεύθερη.

Πηγή φωτογραφιών: Ελληνοαμερικανική Ένωση